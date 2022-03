Elkeseredett ukrán édesanya kért segítséget beteg gyermekének a magyar határon

Maya néhány héttel ezelőtt még boldogan élt Ukrajnában a férjével, Szergejjel, és egyéves kislányukkal, Lirával. Amikor kitört a háború, a családfő odalépett a feleségéhez, és közölte: ő teljesíti katonai kötelességét, de a fiatal nő keressen egy biztonságos országot. Egy olyan helyet, ami nincs túl messze a hazájuktól. Maya a hitvesével egyetértésben egy magyar ismerősük segítségét fogadta el, aki egyébként 20 éve Spanyolországban él, de Kijev megtámadása hírére hazatért önkéntes segítőnek. Tünde a Tiszabecshez közeli turricsei házában nyújt ideiglenes otthont anyának és lányának.

Nem volt kérdés, hogy kárpátaljai magyarként hol van most a helyem. Mayát gyerekkorunk óta ismerem. Jó barátnőm, sosem volt köztünk etnikai feszültség – mondta a Borsnak a nő. Tünde most nem csupán ételt oszt és szükség esetén tolmácsol a rászorulóknak, hanem a Lira ápolásában is segít a vendégének. A kislány napok óta magas lázban szenved, és folyamatosan gyengül.

Remélem, kiderül, hogy nincs nagy baja, de ezt mindenképpen komolyan kell vennem. Sajnos a gyógyszerekből már kifogytam, ezért segítség nélkül nagy bajban lennénk – magyarázta az édesanya.

Maya hálás Magyarországnak, és főleg Lamboy Beátának, aki önkéntesként vállalta, hogy menekülteket lát el a tiszabecsi általános iskolában kialakított orvosi szobában. Az orvos Tünde segítségével kommunikált az aggódó anyukával. Először meghallgatta a kislány szívét, majd belenézett a torkába.

- Vírusos fertőzés - állapította meg az orvos, és megfelelő gyógyszert is adott Mayának, majd lágy hangjával igyekezett a gyermeket is megnyugtatni. Magyarul beszélt ugyan hozzá, de a baba bizonyára így is megértette, hogy szeretetet kap, és jót akarnak neki. Egy perccel később már mosolyogva szorongatta az ajándékba kapott nyalókát.

A lázas megbetegedéseknek egyébként ilyenkor szezonja van, és megfelelő ellátás nélkül komoly gondot is okozhatnak. Maya már fellélegezhet.