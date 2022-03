E szavakkal küldte ukrán férje a határ felé Juliát: Élve többet használsz a világnak, mint holtan

Julia Kijevből érkezett. Három nappal ezelőtt kelt útra. Még megcsókolta a férjét, majd elköszöntek egymástól. Mindketten bíznak a viszontlátásban.

– Otthon most tragikus a helyzet. Az a 18 és 60 év közötti férfi, aki Kijev közelében él, aligha ússza meg a katonai szolgálatot. Én nem akartam a hazámat otthagyni, de az uram azt mondta, hogy élőként többet használhatok a világnak és Ukrajnának is, mint holtan. Erős ember ő, hiszek benne, hogy túléli a háborút. Én Lengyelországba megyek, mert egy közeli barátom ott intézett nekem állást. Egy boltban fogok dolgozni – mesélte az aggódó asszony, aki most hitvese életéért imádkozik naphosszat.

– Jelenleg lőszereket készít a gárdának. Már ez is veszélyes munka, de bármikor kiküldhetik akár a frontra is – csuklott el a nő hangja.