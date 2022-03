A Sztárban sztár az év eddigi legnézettebb műsora, a TV2 februárban is piacvezető mindhárom kiemelt korcsoportban

A Sztárban sztár 8. évadának sztárszereplői vasárnap esténként újra ismert előadók bőrébe bújva szállnak versenybe a legsokoldalúbb előadó címért. A műsor népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2022 eddig eltelt időszakában a nézettségi toplista első helyét a 18-59 éves és 18-49 éves nézők körében is a Sztárban sztár február 27-i adása foglalja el, míg a teljes lakosság tekintetében a február 20-án sugárzott Sztárban sztár volt a legnézettebb műsor. A hétköznap estéket továbbra is az Exatlon Hungary All Star évada uralja, mely átlagosan februárban is idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban. Többek között ennek is köszönhetően teljes nap tekintetében az év második hónapjában is a TV2 volt a legnézettebb csatorna mindhárom korcsoportban.



A február 6-án új évaddal visszatérő Sztárban sztár 2022-ben is hamar közönségkedvenccé vált, ráadásul a 18-59 éves nézők körében adásról adásra egyre magasabb az átlagos nézőszám, és ennek köszönhetően 2022-ben a nézettségi toplista első három helyét a Sztárban sztár adásai foglalják el (A18-59). A 8. évad eddig adásba került 4 élő műsorának mindegyike magasan az idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban. A showműsor februári adásait a teljes lakosságot tekintve átlagosan több, mint 900 ezren követtek figyelemmel, melyhez 20,5%-os nézői részesedés társult, így a műsor idősávjában a TV2 jelentősen felülmúlta a fő konkurensnek számító RTL Klubot (8,9% SHR). A közönségarány a 18-59 éves nézők körében átlagosan 18,4%, a 18-49 éves nézők körében 18,1% volt (RTL Klub azonos idősáv azonos sorrendben: 11,3%; 12,7%).

A hétköznapi főműsoridő kiemelt műsora februárban is az Exatlon Hungary volt, melynek egy-egy epizódját átlagosan közel 600 ezren láttak a teljes lakosság körében. A műsor sikerének köszönhetően az Exatlon 2022 februárjában is az idősávja legnézettebb műsora lett mindhárom kiemelt korcsoportban. A februárban adásba került 20 epizódot átlagosan a 18-59 éves nézők 11,9%-a, a 18-49 éves nézők 12,0%-a, a 4 éves vagy annál idősebb nézők 15,0%-a kísérte figyelemmel, ezzel a TV2 a műsor idősávjában mindhárom korcsoportban ismét maga mögé tudta utasítani a fő rivális RTL Klubot (RTL Klub azonos idősáv azonos sorrendben: 11,8%; 11,2% és 12,3%). Az All Star évad különösen népszerű a gyerekek és tinédzserek körében, a februári részeket ugyanis a 4-17 éves korosztályba tartozó nézők 17,5%-a látta átlagosan.

A főműsoridő másik népszerű műsora az esti Tények, mely februárban szintén az idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében, így átlagosan 20,3%-os közönségarányt ért el, ami 754 ezer nézőt jelentett (AMR). Nagy arányban választották a 18-59 éves (áltagosan 15,9% SHR) és a 18-49 éves nézők is (áltagosan 15,4% SHR). A Tények Plusz egy-egy részét is több, mint félmillióan nézték februárban (522 ezer AMR), ami a teljes lakosság körében átlagosan 13,0%-os közönségarányt jelentett.

A hétköznapi hírműsorokat megelőzően a TV2 délutánonként kedvelt török telenovellákkal szórakoztatja a nézőket, melyek februárban is mindhárom kiemelt korcsoportban nyerik idősávjukat. A Fazilet asszony és lányai című sorozat február 4-én debütált nagy sikerrel, hiszen az eddigi epizódokat a teljes lakosság körében átlagosan több, mint négyszer annyian nézték, mint az RTL Klubot az azonos idősávban.

A Mokkát is szívesen választják a nézők, így februárban ismét az idősávja legnézettebb műsora lett a három kiemelt korcsoportban: az RTL Klub azonos sávját is messze felülmúlva átlagosan a 18-59 évesek körében 16,1%-os, a 18-49 évesek körében 16,2%-os és a teljes lakosság körében pedig 19,6%-os közönségarányt ért el (az RTL Klub azonos idősávja azonos sorrendben 5,9%, 5,0% és 5,1%).

A Mokkacino hasonlóan szép eredményekkel büszkélkedhet, hiszen szintén idősávja legnézettebb műsora lett mindhárom kiemelt korcsoportban.

A Mozi+ az év második hónapjában is tartotta pozícióját a csatornák versenyében, és a két fő kereskedelmi csatorna után újra a legnézettebb kábelcsatorna lett a 18-59 évesek körében (3,7% SHR, Teljes nap). Sőt, a Mozi+ 2022-ben, az eddig eltelt két hónap átlaga alapján, teljes napon és főműsoridőben is (18:00-23:00) a legnézettebb kábelcsatorna a 18-59 évesek és a 18-49 évesek körében is.

Teljes napon februárban is a TV2 csatornát választotta a legtöbb néző mindhárom kiemelt korcsoportban, ami a 18-59 éves nézők 9,1%-át, a 18-49 éves nézők szintén 9,1%-át, valamint a teljes lakosság 11,7%-át jelenti (RTL Klub azonos sorrendben: 7,7%; 7,3%; 7,5%). A februári műsorok népszerűségének köszönhetően a TV2 Kábelportfólió, valamint a TV2 Csoport is sikeresen megtartotta piacvezető pozícióját mindhárom kiemelt korcsoportban.