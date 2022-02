Olyan dolog derült ki Vilmosról és Harry hercegről, amiről sosem beszélnek

Szinte sosem esik szó arról, hogy apjuk új házasságával Harry és Vilmos két testvérrel is gazdagodott. Sokan nem is tudnak róluk, pedig Laura Lopes még Katalin koszorúslánya is volt.

Laura Katalin koszorúslánya volt. Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Kamilla első házasságából született Laura és Tom Parker Bowles, és amikor Károllyal végül frigyre lépett, a fiatalok egymás mostoha testvérei lettek.

Ugyanakkor Kamilla döntése volt, hogy szeretné megóvni a nyilvánosságtól lányát, ezért nem lehet róla sokat tudni – írja az Instyle.

Károly és Kamilla a 2005-ös karácsonyi üdvözlőlapjukon együtt szerepelt az összes testvér. Fotó: AFP / HUGO BURNAND

Pedig nagy szerep is jutott Laurának, ugyanis ő is koszorúslánya volt Katalinnak a 2011-es lagzin. Laura több londoni galéria menedzsere, emellett háromgyermekes anyuka, a férje, Harry Lopes pedig könyvelő. Testvére, Tom pedig író és újságíró.