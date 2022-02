Tragédia Sárkereszttúron: elgázolta, majd még át is tolatott az ámokfutó sofőr a 16 éves Dávidkán

Döbbenetes tragédia történt a Fejér megyei Sárkeresztúron szombaton: egy 32 éves sofőr a helyi Dózsa György utcában egy emberekből álló csoport felé hajtott, és elgázolta az egyik kerítés mellett álldogáló 16 éves Dávidot. A gyerek a kocsi kerekei alá került, a sofőr azonban, ahelyett, hogy segített vagy mentőt hívott volna, inkább gázt adott, és tolatni kezdett - így még egyszer áthajtva a már akkor is súlyosan sérült tinin, miközben egy másik, 14 éves fiút is elütött. A férfi ezután sem állt meg, hanem kövér gázt adva elporzott a helyszínről. A zsaruk ekkor értek oda a földön fekvő fiúhoz, akit bár azonnal kórházba vittek, olyan súlyosan sérült, hogy az orvosi segítség ellenére is életét vesztette.

A menekülés dacára a gázoló nem tudott elrejtőzni, a rendőrök rövid időn belül elfogták, és őrizetbe is vették a férfit, akinek kezdeményezték előzetes letartóztatását is. Kiderült, hogy Dávid ismerőse tudják, ki a gázoló, ugyanis az ámokfutó is helyi:

- Csak sírni tudunk azóta, szegény Dávid senkinek sem ártott - mondta a tini egyik ismerőse. Hozzátették, hogy remélik, hogy a gázoló, Tibor jó hosszú időre börtönbe kerül:

- Egy ilyen ember legyen ott, ahová való: a rácsok mögött, méghozzá jó sokáig. Ez Dávidot már nem hozza vissza, de ki tudja, hogy egy ilyen elméjű ember még mire lenne képes - szögezték le.