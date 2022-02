Tíz éve állt le a Malév: Ma is gyászolják a dolgozók a légitársaságot

A MALÉV 1946- 2012 között szolgálta ki az utasokat, fénykorában akkora légi flottája és olyan kiszolgáló háttere volt, hogy megállta a helyét a nemzetközi porondon is. S bár már a Magyar Légiközlekedési Vállalat megalapításakor is gondok voltak, s szinte folyamatosan anyagi problémákkal küzdött a cég, a megszűnés bejelentése mégis bombaként robbant.

Fotó: Fortepan

Mindenki az utolsó pillanatig bízott abban, hogy valami csoda folytán megmenekül, megmentik a céget. De 2012. február 3-án egy bírósági döntés hamar kivégezte az addigra már jelentős veszteséget termelt társaságot. Utolsó kereskedelmi járata Helsinkiből háromnegyed tízkor landolt Budapesten, ezt követően soha többé nem emelkedett magasba menetrendszeri Malév-járat.

Fotó: Saját

Bánki Dóra kristálytisztán emlékszik a pillanatra, amikor telefonon megkérték, pár órán belül pakolja ki a szekrényét.

Nálunk az egész családomnak köze volt a repüléshez, édesanyám is légiutaskísérő volt évtizedeken keresztül a Malévnál

– mesélte a Borsnak a stewardess. – Ő is mesélte, hogy gondok vannak, jöttek-mentek a vezérigazgatók folyamatosan, szinte évente elhangzott a végső csőd kifejezés. Amolyan Damoklész kardjaként lebegett a fejünk felett, mégis sokkolt a bejelentés. Annak idején szívesen hangoztatták, hogy ez egy nagy család, és tényleg így volt. Nagyon nehéz volt bekerülni, magas elvárásoknak kellett megfelelni minden pozícióban, de ugyanakkor jó fizetést kaptunk, kiváltság volt a vállalatnál dolgozni – magyarázta.

Dóra 17 éven keresztül volt alkalmazott, a szerelmét is cégen belül ismerte meg.

– Dávid Imre, a férjem kapitány volt, több, mint 30 évig dolgozott a Malévnél – folytatta. – Amikor bejelentették, hogy itt a vége, ott álltunk mindketten munka nélkül, egy 4 éves gyerekkel. Párom akkor 56 éves volt, a fiatalabb kollégákkal ellentétben őérte nem volt túljelentkezés. Később már nem is repült kapitányként, pedig szeretett volna méltóképpen elköszönni a karrierjétől, amit minden kapitány megérdemel. Számtalan családot tett tönkre a Malév megszűnése...

Fotó: Fortepan

Sokan kérdik: Miért nem tudnak továbblépni?

Hajdu Gergely 18 éven keresztül dolgozott a Malévnál, az utolsó öt évben már mint pilóta is. Gyermekkorában, 1985. június 25-én a televízióban látta, ahogy az első Jumbo Jet leszáll Budapesten. Tetszett neki a hatalmas felhajtás, akkor döntötte el, hogy ebben részt akar venni.

Fotó: Saját

Később két televíziós műsorban is nyertem repülést, egyszer Dániába, majd Dévényi Tibor Három kívánság műsorában a Karib-tengerhez repülhettem

– mesélte Gergely, aki 18 évesen már a vállalatnál dolgozott. – Először a kereskedelmi részen, majd osztályvezető-helyettesként, ami mellett hétvégente a rendes munkaidőmön túl stewardként is. De mivel mindig is repülni akartam, végigcsináltam a megfelelő képzést, és az utolsó öt évben pilótaként is. Most a LOT légitársaságnál dolgozom, de mindent a Malévnek köszönhetek. Sokan kérdik, ugyan miért nem tudunk már tovább lépni mi, malévosok, a válasz erre igencsak egyszerű: ami értéket képviselt, azt nem szokás kultúrkörökben elfeledni.

35 év munka után elsírta magát

A Malév vezetősége felismerte, hogy a jellemzően modellszépségű légiutas-kísérő lányok jó hatást gyakorolnak a cég arculatára és az utasok közérzetére, de a nehezebb rekeszek cipeléséhez mégis szükségük van a férfi munkaerőre is. Ezért adtak lehetőséget hasonló munkakör betöltésére az erősebbik nem képviselőinek is. Magda Zsigmond 1976-ban csatlakozott a csapathoz, mintegy 35 éven keresztül szolgálta ki az utasokat a fedélzeten.

– Gyönyörű időszaka volt az életemnek. Az egész családom minden évben kapott egy szabadjegyet bármelyik országba, ahova a társaság járatot indított. Élveztem a munka sokszínűségét és magát a repülést. Nekem az volt a munkám, ami másoknak a nyaralás, a szórakozás – mosolygott a ma már 74 éves egykori MALÉV-dolgozó, aki másfél évvel a cég megszüntetése előtt ment nyugdíjba.

– Éppen külföldről jöttem haza, amikor megkaptam a hírt a cég felszámolásáról. Bevallom, elsírtam magamat – mondta végül Zsigmond.

Presser szerezte a szignált

A Malév elődjét Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt.-néven vegyesvállalatként alapították 1946-ban. Ekkor még a Budaörsi repülőtérről, majd 1950-től már Ferihegyről indultak a járatok.

■ 1954. november 25-én egy államközi szerződés keretében Magyarország kivásárolta a vegyesvállalatból a szovjet felet, s ezt követően megalakult a Magyar Légiközlekedési Vállalat.

■ 1960-tól egyre több európai nagyváros lett elérhető az Iljusin típusú repülőkkel.

* 1969-től a Tupoljev sugárhajtású repülőgépek leszállás nélkül érték el Európa és a Közel-Kelet legfontosabb reptereit.

* 1989-tol Boeinggépekkel transzkontinentális járatok is indultak.

■ A Zsótér László által tervezett letisztult, szögletes formavilágú Malévlogó 1988-ban jelent meg. Ekkor csendült fel először a Presser Gábor által szerzett híres Malév-szignál.

■ A légiutaskísérők ruháját 1984 és 1991 között Pierre Cardin tervezte.

* 1992-ben vezették be a kék-zöld színvilágú uniformist, mely az utolsó húsz évben egységes arcot adott a vállalatnak.