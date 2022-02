Szlávik János elárulta, mikor inthetünk végső búcsút a maszknak

A járvány ötödik hulláma elérte a csúcsot, ezzel véget érhet az ősz-téli felsőlégúti betegségeket okozó szezon. Ettől még nem kizárt, hogy újabb variánsok jelenhetnek meg. Erről dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa nyilatkozott a reggeli Mokkában.

Bizakodva fejtette ki, hogy az oltásnak hála kialakult egyfajta nyájimmunitás. Ennek köszönhetően úgy gondolja, ideje lenne elengedni a járványügyi intézkedéseket, ahogy azt más országok is tették. Sőt, arról is beszámolt, szerinte ősszel már nem úgy fog visszatérni a vírus, mint korábban.

– Egy időre vége a koronavírus-járványnak, és az sem biztos, hogy ugyanúgy tér vissza idén ősszel. (...) El kéne engedni ezeket az intézkedéseket, nem véletlen, hogy egyes országokban így alakul. Ha magas az átoltottság, akkor ez Magyarországon is így lehet. Akár a közelekedésben a kötelező maszkhasználatot illetően is... – árulta el Szlávik János, aki a poszt-covid tünetek kapcsá elmondta: az oltások ezek előfordulását is csökkentik.

– Ha valaki az oltás ellenére megfertőződik, nála jóval alacsonyabb a poszt-covid tünetek kialakulásának valószínűsége, ami még egy érv az oltások mellett.