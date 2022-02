Ismét drukkolhatunk magyar filmesnek az Oscar-gálán, nem is hinnéd el, melyik kategóriában

Kihirdették a 94. Oscar-díjátadó kategóriáinak jelöltjeit, melyeket végignézve felcsillanhat a szemünk: akár idén is kaphat magyar filmes elismerést, méghozzá nem is abban a kategóriában, mint amiben számítanánk rá. Itthon ugyanis reflexből mindenki a Legjobb idegen nyelvű film kategóriáját böngészi, hiszen magyar alkotás rendszerint ide kerül be: valójában azonban rengeteg nagyszerű magyar filmes szakember van, akik a saját kategóriájukban is kapnak jelölést – és akár hoznak el díjat is.

Idén a Legjobb látványtervezést érdemes árgus szemmel követni, a javarészt Magyarországon forgatott Dűnének hála ugyanis jelölt Patrice Vermette látványtervező és Sipos Zsuzsanna díszlettervező.

A legtöbb jelölést, szám szerint 12-t egyébként A kutya karmai közt (The Power of the Dog) kapta, második helyen áll a Dűne 10 Oscar-eséllyel, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Belfast került. Ennek a filmnek a készítői hét kategóriában izgulhatnak.

A teljes jelöltlista ide kattintva olvasható. A díjátadó gálát a tervek szerint március 27-én tartják majd a Los Angeles-i Dolby Színházban.