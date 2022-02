Orbán Cintia: A Tündérszépek lehetőség a továbblépésre

2022-ben, immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre március 22-ig jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek a tunderszepek.hu oldalon. Itt a verseny részleteiről, menetéről, feltételeiről minden megtalálható. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket.

Cintia szerint az egyik legjobb verseny

Orbán Cintia a legutóbbi Tündérszépek versenyen a budapesti csoportból jutott be az országos döntőbe.

– Pozitív élményként őrzöm a verseny emlékét. Korábban két szépségversenyen is indultam, de nem voltak ilyen jó tapasztalataim. A lányok nem voltak ennyire kedvesek, a verseny nem volt ennyire szervezett. Siófokon, a felkészítő táborban mindig volt velünk két mentor, akik arra figyeltek, hogy mindenki érezze jól magát. és hogy ne legyen rivalizálás, és nem is volt – emlékezett Cintia, aki a szobatársával ma is tartja a kapcsolatot.

A modell szakma alapjait is megtanulhatják

– Aki modellpályára készül, ez egy gyorstalpaló tanfolyamnak is jó lehet. Megtanítottak minket, hogy hogyan kell a kifutón járni, volt kommunikációs készségfokozó tréning, és volt szó arról is, hogyha valaki szeretne elhelyezkedni a médiában, akkor mit gondoljon át, vagy ha a netes követőinek számát szeretné növelni, akkor azt hogyan tudja elérni – mesélte a döntős lány, aki bár korábban hobbiból több divatszakmában dolgozó ismerősének a felkérésére vállalt esküvői-, menyasszonyi ruhás, vagy bikinis fotózást, ha tetszett neki a koncepciója, és több klipben is szerepelt, de ezekre most nincs ideje.

– Viszont a tapasztalataim alapján csak ajánlani tudom a lányoknak a Tündérszépekre jelentkezést, mert ez egy lehetőség a továbblépésre. Azt mondom, hogy legyen a lány nagyon nyitott, és élje meg az élményt! Amikor ott van, ne izguljon, ne a többiek kinézetével foglalkozzon! Biztos lehet benne, hogy jó tapasztalatokkal lesz gazdagabb, és ne bánkódjon azon, hogyha nincs benne a legjobb háromban – osztotta meg tanácsait a fiatal szépség.

Saját kozmetikai terméket fejlesztett

Cintia továbbra is egy tervező irodában dolgozik, de 12 éves kora óta küzdött a szeborreás arcbőrével, és sok utánajárással beleásta magát ebbe a problémakörbe, méghozzá olyannyira, hogy sikerült rendbe hozni az arcát egy általa fejlesztett kozmetikai termékkel, és most azon dolgozik, hogy ezt sokkal többen megismerhessék.

– Elkezdtem egy vegyésztechnikusi képzést, hogy átlássam ennek a kémiáját, és találtam egy vegyészt, akivel szeretnénk ezzel a hiánypótló termékkel a piacra kerülni. Már megvan a receptúra és az engedélyek – osztotta meg a Borssal büszkén Cintia.