Megindult a szülés a Tinder-randin, döbbenetes, mi volt a srác reakciója

Semmiképp sem mondhatni, hogy hétköznapi módon alakult egy 25 éves srác és egy húszéves lány harmadik randija: ugyanis a szülőszobán kötöttek ki, hamarosan pedig egy csecsemőt tarthattak a karjukban.

Az ausztrál Alyssa Hodges hat és fél hónapos terhes volt, amikor úgy döntött, regisztrál a Tinderre. Nem is titkolta a társkeresőn, hogy babát vár, ennek ellenére őt, és Max Silvy-t is hidegzuhanyként érte, amikor találkájukon megindult a szülés. Alyssa épp felvette volna a srácot a reptéren, de végül csak egy üzenetet küldött azzal: kénytelen taxival hazamenni, mert ő épp vajúdik. Mindez a harmadik randin történt, Alyssa pedig ekkor még csak a nyolcadik hónapban járt.

Max ahelyett, hogy pánikba esett volna, vagy pedig menekülőre fogja a dolgot, valóban taxiba pattant, ám nem haza ment, hanem a kórházba a nőhöz, akit korábban mindössze kétszer látott személyesen.

– Tudtuk, hogy kedveljük egymást, erős érzéseink vannak a másik iránt, de a szülés volt a fordulópont a kapcsolatunkban. Akkor kerültünk igazán közel egymáshoz – magyarázta Alyssa a Daily Starnak.

Azóta is együtt vannak

Mindez tavaly szeptemberben történt, a pár pedig azóta is együtt van. Max elárulta: noha rendszerint balra húzná a terhes lányok fotóit a Tinderen, Alyssában valami azonnal megfogta, azóta pedig sajátjaként tekint a nő kisfiára, Ollie-ra is. Pedig a lány szülei eleinte értetlenül fogadták a dolgot, azt kérdezgetve: de mi lesz, ha szakítanak, hiszen alig ismerik egymást. Mára azonban bizonyára ők is megbékéltek a helyzettel, látva, milyen jól megérti egymást a harmadik randi végén már babát ringató pár.