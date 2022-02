Megérkezett a BudapestGO! Így használjuk a BKK vadonatúj telefonos alkalmazását

Hétfőtől már elérhető a BudapestGO, ami a BKK alaposan megújult telefonos alkalmazása. Amíg elődje csupán egy hagyományos utazástervező volt, addig a BudapestGO jóval több annál, hiszen egy felületen egyesíti a BKK korábbi alkalmazásainak a funkcióit (BKK Futár, BKK Info, Mobiljegy alkalmazások). Megújult az utazástervezés, egyszerűbben használhatók a menetrendek, sőt már a HÉV járatokkal és a BKK bérlettel igénybe vehető elővárosi vonatokkal is lehet valós időben utazást tervezni – írja a Metropol. Az okostelefonokra ingyenesen letölthető alkalmazás megtalálható az andoridos Google Play áruházban és az iOS-es App Store-ban is. Azoknak, akiknek már fenn van a telefonjukon a BKK Futár, és automatikus frissítést állítottak be, az applikáció automatikusan frissül. A régi BKK Futárt hamarosan kivezeti a BKK.

A Budapest Go újításai

- A jegy vagy a bérlet a telefonról is könnyen bemutatható.

- Nincs többe lejárt bérlet: beállítható a havibérlet automatikus megújítása.

- A jegyek és a bérletek Budapesten kívülre is megválthatók.

- Főképernyőn láthatók a megvásárolt jegyek és bérletek.

- Az applikáció térképe átláthatóbban mutatja meg az aktuális tartózkodási helyünket, a közelben lévő megállókat, és a járművek tartózkodási helyét.

- A „Kedvencek” menüpontban eltárolhatjuk a leggyakrabban használt megállóit. Így egy kattintással megnézhetjük, mikor indulnak onnan a járatok. De megjelölhetünk kedvenc járatokat is, ahonnan percre kész üzeneteket kaphatunk, ha bármi forgalmi változás van.

- A forgalmi változásokat egyébként egy külön menüpontban összegyűjtve is megnézhetjük.

Jegy- és bérletvásárlás az applikációban

- Az applikációban történő jegyvásárláskor nem csak az applikációs regisztrációval léphetünk be, hanem Google, Facebook vagy Apple fiókkal is. A megfelelő jegy- vagy bérletfajta megvásárlása után elektronikus számlát az e-mailcímünkre elküldik. Fontos, hogy a korábban, a Mobiljegy alkalmazásokban megvásárolt jegyek és bérletek nem jelennek meg automatikusan a BudapestGO felületén. Ezért azokat a lejártukig őrizzük meg a másik alkalmazásban.

Hogy működik a digitális jegy és a bérlet?

- Metrónál a jegyet kódbeolvasással lehet érvényesíteni a bejáratnál található kis oszlopoknál (napijegynél és bérletnél ezt nem kell).

- Első ajtós felszálláskor olvassuk le a telefonnal a jármű ajtajánál elhelyezett QR-kódot. Ezután a megjelenő animált ábrát mutassuk be a járművezetőnek.

- Ha bérletünk vagy napijegyünk van, válasszuk ki a metró ikont (jobbra fent), majd az animált. ábrát mutassuk be a metróbejáratnál.

- Ellenőrzéskor a jegy és a bérlet részleteinél (jobb felső sarok) található kódot kell bemutatnunk.

Hogyan használjuk az utazástervezőt?

- Válasszuk ki alul a „Tervezés” ikont.

- Írjuk be a kijelző felső részén az úticélt.

- Koppintsunk a „Mutasd az útvonalakat” gombra.

- Válasszuk ki a felajánlott útvonalak közül a legkedvezőbbet.

- A térképen ezután megtekinthetjük az útvonalat, a megállókat, a várható megérkezési időt, és a „részidőket” is.

- A járatot kiválasztva láthatjuk az indulási időt, és azt, hogy mikor érkezik meg a különböző megállókba.

- A megállóhelyekre kattintva az induló járatok menetrendjét részletesen is megtekinthetjük.

Tervezett fejlesztések még az idén

- Bővül a digitális jegyek száma, márciusban jönnek az időalapú jegyek.

- A kerékpáros módnál figyelembe fogja venni a domborzati viszonyokat és a nyomvonaltípusokat.

- Lehet kérni majd Telebusz szolgáltatást az alkalmazással.

A BudapestGO hosszútávú tervei

- Elérhető lesz az alkalmazásban a budapesti agglomerációs közlekedés.

- Lesznek navigációt és a parkolást segítő funkciók.

- Megjelennek a megosztható kerékpár- és rollerszolgáltatások, továbbá a taxik.

- Lesznek kombinált jegyek, amelyek a családok vagy az otthonról dolgozók utazását segíthetik.

- Elérhetők lesznek a fővároshoz kapcsolódó egyéb információk (pl. kulturális programok, szelektív gyűjtőpontok).

- Már zajlik egy a látás- vagy mozgássérült felhasználók igényeit még jobban szem előtt tartó applikáció fejlesztése.