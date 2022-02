A magyar gazdák is adományokat gyűjtenek

A MAGOSZ várja a gazdatársak és mindenki más pénzadományát, melyet a háborús menekültek ellátására juttatnak el.

Számlaszám: 10405004-00012345-00000003

Számlatulajdonos: MAGOSZ

Közlemény: Háborús menekültek

– Nem csak adományokkal, hanem személyes jelenlétünkkel is segítünk az ukrajnai menekülteknek: Gazdaköri tagjaink ott vannak a magyar-ukrán határon, Vásárosnaményban, Beregsurányban és munkájukkal, saját termékeikkel is segítik a menekültek ellátását. A helyi gazdaköri vezetők mellett vasárnap a határra érkezik Jakab István, a MAGOSZ elnöke is – üzente a szervezet.