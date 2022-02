Lewis Hamilton csapatába került a 11 éves Tamás

A Bors tavaly adott hírt arról, hogy magyar gokartversenyző, Gender Tamás Junior Olaszországban egy pályán versenyez a száguldó cirkusz nagymenőjével, a Ferrari istálló versenyzőjével, Carlos Sainz-szal. Mint azt akkor is írtuk, kevés elhivatottabb kamasz létezik Tomikánál, akinek az az álma, hogy Forma 1-es pilóta legyen. A fiatal sportoló a tanulás mellett is mindent megtesz, hogy valóság legyen álmából.

És most megint még egy lépéssel közelebb került céljához a a Gender Racing Team legifjabb versenyzője első sikeres nemzetközi versenyéve után egy világhírű gyári csapathoz, a Parolin Racing Karthoz szerződött. Ebben az istállóban a száguldó cirkusz olyan világsztárjai szerepeltek, mint Giancarlo Fisichella, Lewis Hamilton, Nico Rosberg és Scott Speed. Tomi pedig a sikeres tesztnapok után, a múlt hétvégén be is mutatkozott a csapat színeiben nyomta a gázpedált a WSK Super Master Series második fordulójában, South Garda Karting versenypályán. Edzője továbbra is a többszörös gokartvilágbajnok olasz driver coach, Felice Tiene. A versenyek között a Fit4Race profi edzéseivel készül mentálisan és fizikálisan is a magyar gokartos a versenyekre. A versenyhétvégén egyébként 360 versenyző indult, Gender Tamás Junior a Mini kategóriában állt rajthoz a Parolin Racing Kart versenyzőjeként, melynek sikertörténete közel 30 éve töretlen.

Fotó: Gender Racing Team/Facebook

Életem eddigi legjobb időmérő eredményével mutatkoztam be új csapatom színeiben a WSK Super Master Series második fordulójában

– mondta Gender Tamás Junior a Borsnak a bemutatkozása után

Minden versenyen hibátlan rajtot vettem, egy verseny kivételével mindig a mezőny elejében foglaltam helyet, s a Prefinalban is helyet kaptam versenyteljesítményemmel. Öröm számomra, hogy a csapatba gyorsan beilleszkedtem, s láthatóvá vált számomra a konkrét fejlődési irány. Versenyképes technikával versenyezhettem a hétvégén, s megtapasztaltam, hogy a védekezésemen kell még főként dolgoznom.