Kóbor Léna megtörte a csendet, először szólalt meg édesapja halála óta

Kóbor Jánost hosszas küzdelem után tavaly december elején legyőzte a koronavírus. A 78 éves énekes halála az egész országot megrázta, 15 éves lánya hónapokkal a tragédia után, most érezte úgy, eljött az idő, hogy megtörje a gyász csendjét.

Kóbor Léna az édesapja elvesztése óta nagyon nehéz napokat él meg, amely időszakot a felvételivel, különórákkal és a nyelvvizsgára készüléssel próbálja átvészelni.

kimondhatatlanul hiányzik a Papa

Az apja mellett az édesanyja is a példaképe, akire a testvéreivel mindenben számíthatnak, amire most különösen szükségük van.

„Csodálom, mert fantasztikus és erős nő. Testvéreimmel együtt mindig mindenben számíthatunk rá. Nagyon közeli a kapcsolatunk, szinte barátnők vagyunk, nincsenek titkaink egymás előtt. Néha picit szigorú, de tudom, hogy ő az, aki a legjobbat akarja nekem” – mesélte a Kiskegyednek adott interjúban a gyönyörű Léna.

Hiába szereti az apja zenéit, a halála óta úgy érzi, még nem áll rá készen lelkileg, hogy meghallgassa egyetlen számát is. Helyette inkább mást hallgat.

– Imádom a Papa hangját, de most ez még nem megy nekem. Szeretem a klasszikus zenét is, ugyanakkor a pop/rockot is. Sokat voltam a Papa koncertjein, de a Mama mindig vitt könnyűzenei előadásokra is – árulta el Léna