Júliustól jön az autós fekete doboz! - Videóval!

Fő a biztonság! Legalábbis ezzel a mottóval szigorítják brutálisan az új autók felszereltségét idén júliustól. Szerte az Európai Unióban, így Magyarországon is több, eddig autóban nem látott eszközt építenek majd be a gépjárművekbe. Ha ezeket nem szerelik be, a vadiúj verdákat nem dobhatják piacra, ezért a gyártók keze igencsak meg lesz kötve.

A legfontosabb újítás az autós „fekete doboz” behelyezése lesz. Erről leginkább a repülőgépeknél hallottunk, hisz amikor balesetet szenvednek, vagy neadjisten lezuhannak, a hatóságok legelső lépése az, hogy megkeresik a fekete dobozt, hiszen ebből rengeteg adatot ki tudnak nyerni a baleset okainak kiderítéséhez és a nyomozáshoz.

Nem egy külön tárgy lesz a kocsiban, a fedélzeti számítógépbe építik bele Fotó: Shutterstock

– Ez a technika az autók esetében még gyerekcipőben jár. Nem véletlen, hogy idén júliustól még csak a vadonatúj típusokba fogják telepíteni – mondta a Borsnak Szabó Róbert, az Autó-Motor magazin főszerkesztője. Igaz, két év múlva, 2024-től viszont már minden új autóban benne kell lennie az eszköznek. A most aszfaltot koptató kocsikban viszont nem lesz kötelező tartozék a fekete doboz. Ami valójában nem is doboz.

Ne úgy képzeljük el, mint egy külön eszközt az autóban. A modern technikának köszönhetően ez a fedélzeti számítógépben lesz benne,

mint egy külön szoftver. Az újdonság az adatok tárolása lesz, mert igazság szerint ezeket a funkciókat – például sebességátlépés, légzsákok aktivitása, ABS működése – az elmúlt 2-3 évben gyártott autók szoftveresen már tudják kezelni, de az információkat nem tudták elmenteni. Ez fog most megváltozni – magyarázta Szabó Róbert. A fő cél a biztonság növelése és a hatóságok döntéseinek segítése különböző szituációkban.

A szerkezet ugyanazt a funkciót szolgálja, mint a repülőgépeken található fekete doboz Fotó: Shutterstock

– Ezzel jóval könnyebb lesz eldönteni, ki okozott egy balesetet, vagy miért történt meg egy káresemény. Nemcsak a hatóságok, hanem a biztosítók dolga is egyszerűbbé válik – tette hozzá az Autó-Motor magazin főszerkesztője.

Az Európai Unió további biztonsági előírásokat is megpendített későbbi bevezetésre: ilyen például a beépített sebességlimiter, amely meggátolja azt, hogy túllépjük a megengedett sebességet, vagy az „alkoholock” névre hallgató szerkezet. Ha a sofőr szervezetében kimutathatóan alkohol van, az autó egyszerűen nem indul be.