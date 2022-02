Hátborzongató, amit a 4-es úton rögzített a kamera

Ismét elképesztő videót kapott a Bp-i Autósok egy olvasójától. Három autós és egy kamionos is ott maradhatott volna az egyébként is halálútnak tartott négyesen. A videó szerint az eset még tavaly nyáron történt Kenderes település után, Püspökladány felé. Egy kamion felelőtlen előzéséből lett kis híján hatalmas tragédia. Többen is jöttek szembe, emiatt a kamionos nem tudta befejezni a megkezdett előzést.

A szemből jövő autós lehúzódott, a mögötte haladó pedig teljesen lement az útról, hogy elkerülje a balesetet. Sőt, még volt akkora szerencséje is, hogy egy közúti jelzőtáblát éppen el tudott kerülni, így gyakorlatilag komolyabb anyagi kár sem keletkezett.