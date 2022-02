Halálra dolgoztatták a magyar nyugdíjast Angliában

A kiérkező rendőröket András szívbemarkoló látványa fogadta. Egy segélykérő vonalon keresztül szereztek tudomást arról, hogy McCann egy hajléktalant, némi jövedelem reményében kimerültségig dolgoztatott. András a megtalálásakor már a kihűlés szélén állt.

Egy jobb élet reményében

A magyar férfi még 2007-ben, szülőhazáját, családját és barátait maga mögött hagyva, egy új élet reményében indult szerencsét próbálni Angliába. Közvetítőn keresztül, fekete munkásként a szigetország minden szegletében igyekezte megállni a helyét, ám a kilátástalanság és gyenge angoltudása kis idő múlva az utcára kényszerítette Andrást. McCann felkarolta a hajléktalanná vált férfit, hogy szállás és pénz ellenében nála dolgozzon. McCann magával vitte Andrást Anglia észak-keleti partján lévő Blyth Beachen lévő birtokára, amin egy lakókocsi állt egy kis kert közepén. András kezdetben hálás volt befogadójának, csakhogy még nem sejtette, hogy amit ott át fog élni, az a legvadabb rémálmait is felülmúlja.

15 gyereket kellett ellátnia

McCann igencsak népes családot tudhatott magáénak. Tizenöt gyermek édesapjaként bizonyára kevés idő maradhatott a kétkezi munkára, így hát András alkalmasnak tűnt arra, hogy a ház körüli teendőket elvégezhesse. McCann és élettársa napi 10 fontért ( 4100 Ft.) cserébe, minden mostoha munkával ellátta Andrást, a mosogatástól kezdve a kertészkedésig, és kifulladásig dolgoztatták a férfit. Mindemellett Andrást a rendkívüli hidegben, a lakókocsi melletti fészerbe kényszerítették, ahol víz és áram hiányában kénytelen volt a tengerben megfürdeni. András a lábát sem tehette be a család otthonába, sőt, a mosdó használatát is megtiltották neki, így ha szükségét érezte, egy helyi szupermarketben kellett elvégeznie dolgát. Mindezt azonban a környezetükben élők figyelmét felkeltette. Az egyik lakos fel is vette a kapcsolatot a Modern Slavery segélyvonallal, majd értesítették a rendőröket, akik kiszabadították a nyugdíjast.

Andrást embertelen körülmények között tartotta fogva James McCann (kis képen) Forrás: Northumbria Police

Megbocsátásért esedezik

Megtalálásakor a minden méltóságát elvesztett András annak ellenére, hogy fogvatartói kihasználták és kizsákmányolták, örült, hogy legalább nem az utcán kellett élnie. Ám azt is hozzátette, hogy ha nem érkezett volna meg időben a segítség, akkor valószínűleg utolérte volna a fagyhalál. McCann a bíróságon viszont mást állított, szerinte ugyanis András jobban szeretett kinn tartózkodni, mint a lakásban.

A héten aztán fordulat állt be az ügyben: McCann a Newcastle-i bíróságon bűnösnek vallotta magát, amiért rabszolgaságban tartotta a magyar férfit. McCann a bíróságon azt mondta, őszintén sajnálja tetteit, és ha van rá mód, személyesen kíván bocsánatot kérni egykori áldozatától. Ám erre már sosem kerülhet sor, ugyanis Varga András nem sokkal a szörnyűségek után hazatért, és elhunyt. McCannra csupán két év és kilenc hónapnyi börtönbüntetés vár.