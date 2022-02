Halálos áldozatot követelt a viharos szél Cegléden

A 67 éves H. László Cegléd közelében autózott vasárnap, amikor autójával váratlanul áttért a szemközti sávba, ahol egy élő állatokat szállító kamionnal ütközött frontálisan. Az idős férfi kocsiját a hatalmas széllökés taszíthatta a halálba. Bár a tűzoltók gyorsan kiértek, a roncsba szorult áldozaton már nem tudtak segíteni.

László és családja Farmoson élt a feleségével és lányával.

Néhány éve költöztek ide a német származású feleségével. Az egyik lányuk is a településen él, a másikuk viszont külföldön. Nem tudjuk, hogy hova tarthatott, de gyakran láttuk vezetni. A rendőrök először hozzánk csöngettek be, mert akkor nem találták itthon a családját. Tőlük tudtam meg a borzalmat, hogy mi történt. Segítőkész ember volt László, korábban előfordult, hogy az orvoshoz is elvitt, csak jókat tudok róla mondani – mesélte a Blikknek megtörten a férfi egyik szomszédja.