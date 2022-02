Felgyógyulás után is okozhat halálos betegséget a koronavírus

A koronavírus-járvány ugyan lecsengőben van, de sok fertőzésen átesett még mindig szenved a betegség szövődményeitől. Nagyjából ugyanannyi férfi és nő tapasztal hosszan elhúzódó panaszokat – ez derült ki a Tüdőközpont regiszteréből, amely a poszt-covid ellátásban részesültek adatait összesítette. A klinika tüdőgyógyásza, dr. Potecz Györgyi elmondta, ha tünetek három-négy hétnél is tovább fennállnak, vagy hetekkel később újrakezdődnek, mindenképpen forduljunk orvoshoz. A betegség utóhatása, a poszt-covid ugyanis még a korábban egészséges embereknél is életveszélyes állapotot idézhet elő.

Az oltás véd a súlyosabb szövődményektől Fotó: Balázs Attila / MTI

A koronavírus megnöveli akár a vérrögképződés kialakulásának esélyét, ami trombózishoz, tüdőembóliához, ennek következtében hirtelen halálhoz vezethet. Bizonyos tünetek utalhatnak ennek rizikójára, például a mellkasi fájdalom vagy az elhúzódó köhögés, de ha idejében orvoshoz fordulunk a beteg élete megmenthető

– hívta fel a figyelmet a pulmonológus a Tüdőközpont oldalán.

De nem csak a tüdőnél jelentkezhetnek poszt-covid tünetek. A Nature tudományos szaklapban megjelent friss tanulmány szerint a koronavírus-fertőzés után akár egy évvel is jelentősen megnő a szív- és érrendszeri betegségek, a szívritmuszavar, szívelégtelenség, a trombózis vagy a stroke esélye. Megfigyeléseik szerint azoknál is kialakulhat szívprobléma, akik enyhén, kórházi kezelés nélkül vészelték át a vírus. A felfedezés a magyarok számára is jelentős, mert hazánkban a halálozások 48 százalékáért a szív- és érrendszeri elégtelenségek a felelősek.

A betegségen átesettek nagyjából 30 százalékát érinti a poszt-covid szindróma, ami több száz ezer embert jelenthet itthon. Azt már látjuk, hogy ez nem az idősek betegsége, egyre több gyermek, fiatal is szenved a szövődményektől.

Toldy-Schedel Emil szerint a betegségen átesettek nagyjából 30 százalékát érinti a poszt-covid szindróma Fotó: Éberling András / Magyar Nemzet

Bár egyre többet tudunk a betegségről, hosszadalmas terápiára is szüksége lehet a poszt-covidosnak, amíg a korábbi állapotát visszanyeri. Az oltás még mindig a legjobb megoldás, hogy megkíméljük szervezetünket a koronavírus-fertőzés súlyosabb következményeitől – mondta el korábban a Borsnak Dr. Toldy-Schedel Emil, kardiológus a Budapesti Szent Ferenc kórház főigazgatója.