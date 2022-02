Ez a teendő, amennyiben nem érkezett meg az adóvisszatérítés

Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán közölte, hogy a visszatérítések utalását csütörtökön kezdték meg, hétfőig megérkeznek az érintettek bankszámláira. A tárcavezető ismertette, hogy postai úton már 160 ezer család közel 50 milliárd forintot kapott kézhez, elsősorban azok, akik a családi pótlékot is postai kézbesítéssel kérték. Összesen 610 milliárd forintot fognak kifizetni 1,9 millió erre jogosultnak.

A kormány tavaly júniusban jelentette be, hogy a gyermeket nevelő családoknak visszatérítik a 2021-ben befizetett SZJA-t, ha az azévi növekedés meghaladja az 5,5 százalékot. Miniszterelnöki levelet is kaptak erről az érintettek, miszerint ez egyszeri támogatás a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek miatt.

Hízik a családi malacpersely, Fotó: pexels

Ha nem érkezett meg a pénz

A támogatás igényléséről a nyilatkozatot december 31-ig kellett benyújtani, de automatikusan megkapták azok, akiknek a családi pótlék folyósítás miatt a NAV ismeri az utalási adatait.

A családi adóvisszatérítéshez való jog nem vész el, így aki jogosult rá, de február 15-ig mégsem kapja meg az összeget, az SZJA-bevalláskor is nyilatkozhat erről a NAV által elkészített bevallási tervezet segítségével. Ebben az esetben a bevallás beérkezését követő 30 napon belül kiutalják a pénzt – állt az adóhatóság közlésében.

Kik jogosultak rá?

A háztartásukban gyermeket nevelő mindkét szülő jogosult a családi adóvisszatérítésre. A GYES után nem jár, mert az adómentes jövedelem, a GYED után azonban jár. A várandós nő a terhesség 91. napjától már jogosult rá, és a vele egy háztartásban élő házastársa is. A közös háztartásban gyermeket nevelő élettársak is jogosultak rá, akkor is, ha a gyermek a másik szülőé. Ha a gyermek után jogosult volt a szülő támogatásra az adott évben akár egy napig is, akkor jár a családi adóvisszatérítés teljes mértékben. Mindkét szülő jogosult rá, ha tárgyévben volt adóköteles bejelentett jövedelme, akár ekhós vagy kisadózóként is.

Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának elnöke, Fotó: Bujdos Tibor / Mediaworks

Sokan el sem hitték, hogy ilyen létezik

A Fiatal Családosok Klubjának elnöke, Király Nóra a Borsnak elmondta, hogy az adóvisszatérítés most az egy vagy két gyereket nevelőknek jelent óriási segítséget.

– Nagyon sokan annyira meglepődtek, hogy el sem hitték, hogy ilyen létezik. Őket a napokban beérkező összeg fogja igazán meggyőzni.

Még azok is több százezer forintot kapnak vissza, akiknek nem kiemelkedő a jövedelmük.

A hírnek minden gyermekes család borzasztóan megörült, ők is megérezték a járvány hatását a bankszámlájukon, mivel a gyerekek miatt kapják a gyerekek jólétére fogják fordítani, különórákra, nagyobb lakásra, hiteltörlesztésre – részletezte Nóra.

A három vagy több gyermeket növelők eddig is sok támogatást kaptak a jelenlegi kormánytól, például a CSOK vagy a babaváró hitel, jelzálog elengedés, családi adókedvezmény.

Az elmúlt 12 év kormányzásának köszönhetően a családok anyagi helyzete egyre jobb lett, a saját pénztárcájukon látják ennek eredményét.

Egy szintén hihetetlen segítség a négy vagy több gyermekeseknek, hogy 2021. január elsejétől életük végéig nem kell adót fizetniük – ismertette az ötgyermekes FICSAK elnök. Hozzátette: Ahol gyermek van, ott minden fillér számít.