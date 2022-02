Elképesztő, ezért nem mossa másfél éve kislánya haját

Az anyuka, Michelle a TikTok-on osztotta meg tapasztalatait. Bár korábban is több videót posztolt a nő, de követőit a legutóbbi lepte meg igazán, amiben elárulta, hogy kislánya haját több mint másfél nem mossa samponnal. Michelle szerint így sikerült megőrizni a természetes göndörségét, és a fejbőrnek is jobb a szintetikus anyagok nélkül. Mindhárom gyermekénél ezt a módszert alkalmazza - írja a Mirror.

Először elítélték a kommentelők a nőt, később egyre több ember írta videói alá, hogy ők is így tesznek a gyerekeknél. Az egyik azt írta, hogy bőven elég a kicsiknek a havi egy hajmosás. Egy másik pedig arról számolt be, hogy már 19 hónapja nem mossa hasonló korú gyereke haját samponnal, csak sima vízzel öblíti át heti egyszer, és így is gyönyörű. Michelle magán is kipróbálta a módszert, sőt, legutóbbi videójában arról számolt be, hogy 1,5 hónapja egyáltalán nem mos hajat és ez is működik.