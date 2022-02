Egymilliárd forintos támogatást kapnak a polgárőrök

Számítunk a magyar polgárőrökre, és ők is számíthatnak ránk

− hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, aki a kormány további támogatásáról biztosította a három évtizede működő Országos Polgárőr Szövetséget (OPSZ). Az utolsó évtizedet nevezte a legjobbnak az együttműködésben, rámutatva, hogy éppen tíz éve lépett hatályba az a törvény, amelynek nyomán a polgárőrség köztestület lett, így azóta a polgárőrök közfeladatokat is el tudnak látni. Ezek sorába illeszkedik a bűnmegelőzés és legújabban az illegális migráció elleni küzdelem is.

Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott@Ripost

A polgárőrség az egyetlen civil szervezet, amely részt vesz a határvédelemben

− emelte ki a kormánymegbízott, aki szerint a polgárőrség modern hazafiság, hiszen tagjaik önkéntes alapon, szabadidejükben látják el feladataikat. Az országban mintegy kétezer polgárőr egyesület működik összesen 65 ezer taggal. Április végére már 6 ezren lesznek közülük, akik szolgálatot teljesítettek a határokon.

Ez annak is köszönhető, hogy a 2010 előtti időszakhoz képest jóval nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülést kapnak a polgárőrök. Költségvetési támogatásuk a duplája nőtt, jelenleg éves szinten egymilliárd forintot kapnak működésükre. Ennek 83 százaléka a területi egységekhez kerül, a maradék részből pedig az OPSZ ötven alkalmazottjának bérét fizetik. A nagyobbik rész fedezi a képzéseket és a technikai fejlesztést, amihez a társszervek is hozzájárulnak: a rendőrségtől például több száz használt autót és motort, valamint adóvevőket kaptak, de ezer új gépkocsit is beszereztek járműparkjuk megújítására. És hogy mi van a mérleg másik serpenyőjében?

A polgárőrök évi 9-10 millió szolgálati órát teljesítenek, javítva a közbiztonságot, amit jól tükröz, hogy több ezer tettenérés és elfogás köszönhető nekik

− mondta el a Ripost-nak Túrós András, az OPSZ elnöke. Emlékeztetett arra, hogy 2013-ban 300 településen indítottak bűnmegelőzési programot, és ezek felében egyáltalán nem történt utána bűncselekmény, de a másik felében is egyharmadával csökkent az esetszám. Idén kezdődő új programjukba 100 olyan falut akarnak bevonni, ahol eddig nem működött polgárőrség, és hasonló eredményeket várnak a közbiztonság javulásában.

A kormány mindebben stratégiai szövetségesként támogatja a polgárőrséget

− fogalmazott lapunknak Nyitrai Zsolt, hozzátéve, hogy államtitkárok és miniszterek is részt vesznek majd azokon a most induló közbiztonsági fórumokon, ahol az együttműködés eredményeit bemutató Szövetségben a polgárőrökkel címmel most elkészült kiadványt is bemutatják a nagyközönségnek.