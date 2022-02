D-vitamin hiánnyal súlyosabb lehet a koronavírus

Az új, izraeli tanulmány szoros összefüggést mutatott ki a D-vitamin-hiányos állapot és a koronavírus súlyos, és végzetes kimenetele között. Azt is bebizonyították, hogy a megnövelt D-vitamin-szint segített a rizikócsoportba tartozó betegek felépülésében – számolt be a The Times of Israel.

A Bar Ilan Egyetem és a Galileai Orvosi Központ kutatói azt állították, hogy ennek a vitaminnak akkora jelentősége van a koronavírust illetően, hogy életkoruk és D-vitamin-szintjük alapján megjósolható, hogy a fertőzés milyen súlyosan fogja őket érinteni.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a széleskörű felmérésük, még a védőoltások megjelenése előtt készült, az egyedüli hatékony védelmet csak a vakcinák felvétele jelenti, a D-vitamin nem helyettesíti ezt, csak az immunitás csökkenésének megakadályozásában segít.

A Közel-Keletre, így Izraelre is jellemző a D-vitamin hiányos állapot, ötből négy embernél nem megfelelő ennek szintje a szervezetükben. A tudósok megállapították, hogy a D-vitamin táplálékkiegészítőkkel történő pótlása is segít a légzőrendszert érintő fertőzések, így a koronavírus és változatai, akár az omikron leküzdésében.

Júniusban közzétették azokat az adatokat, amely szerint a kórházi kezelés előtt D-vitamin hiányban szenvedők 26 százaléka halt meg a Covid-19 fertőzés miatt. A D-vitamin hiányosok 14-szer nagyobb eséllyel kerültek kritikus állapotba, mint mások. Az átfogó izraeli kutatásban a két év során a koronavírus miatt kórházba került betegek vitaminszintjét megvizsgálták. Egyértelmű összefüggést találtak a D-vitamin hiány és a betegség súlyossága között, és azt is megállapították, hogy nem a Covid megjelenése váltotta ki a vitaminhiányt.