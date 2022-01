Megszakad a szív: ma temetik el a XVI. kerületben leszúrt családapát

Mint arról a Bors is írt, a XVI. kerületben élő családapát, N. Sándort január 16-án szúrta szíven egy munkás, miután Sándor az erkélyről kiszúrta: a férfi vélhetően rosszban sántikál a kocsik között. A családapa ezért lesietett, és megpróbálta követni a férfit, aki azonban a következő utcasarkon kést rántott, és egyenesen Sándor szívébe vágta a fegyvert. A halálos sebet kapott férfi még megpróbált visszatántorogni a lakótömbjéhez, fél úton találkozott az elé siető feleségével, azonban az asszony karjai között összeesett.

A sarok után szúrta meg, a férjem még saját lábán elindult visszafelé, és akkor esett össze, amikor már szemben voltam vele. Láttam, ahogy összecsuklik – mondta az esetet követő napon a Borsnak a férfi felesége, Renáta. Az asszony ezután személyleírást is adott férje gyilkosáról, a férfit pedig nem sokkal később elfogták. Kiderült, több hátborzongató egyezés is akadt gyilkos és áldozat között: mindketten 39 évesek, kőművesek, egymástól alig pár kilométerre születtek Kárpátalján, ahogyan itt, Magyarországon is alig pár kilométerre éltek egymástól. Gyilkosa a kihallgatásán mindent bevallott, a rendőrök elmondták: alig negyed óra alatt megtört, és zokogva ismerte el tettét.

Fotó: MTI

Információink szerint a férfit a mai napon helyezik örök nyugalomra, méghozzá hazájában, Kárpátalján, Vári településen.

Ismertem Sanyit, csodálatos apa és ember volt, még mindig nem tudjuk elhinni, hogy ilyen szörnyűség történt vele. Szegény felesége és a gyerekei, elképzelni sem tudom, mit érezhetnek. Nagyon szívesen elmennék a temetésére – mondta a Borsnak egy környékbeli lakos.

Úgy tudjuk, hogy a barátok és az ismerősök is próbálnak segíteni Renátán és Sanyi két kislányán, ezért gyűjtést szerveztek a részükre.