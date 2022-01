Városháza-gate 3. rész: jutalékra éhező cápák és baloldali magyarázatok

November 7-én, vasárnap jelentkezett újra, a Cseh Katalin botrány kapcsán felbukkanó álarcos alak, aki Anonymousként vonult be a köztudatba. Anonymous olyan felvételeket hozott nyilvánosságra, amiken többek között Gansperger Gyula, baloldali üzletember, Barts Balázs a Vagyonkezelő igazgatója és Bajnai Gordon korábbi szocialista miniszterelnök is hallható. A felvételek alapján több fővárosi ingatlan értékesítése is egyfajta jutalékos rendszerben történt.