Szerettei imádkoznak Dóriért, az menthette meg a tini életét, hogy középen ült

Az egész országot megrázta az újévkor bekövetkezett tapolcai vonatbaleset. Négy ígéretes tehetség vesztette életét. S. Norbert és I. Gergő élvonalbeli röplapdázók voltak, Sz. Meláni kiváló tanuló, Gy. Zoltán pedig tehetséges labdarúgó.

Még koccanása sem volt

Senki sem érti, hogy a szerencsétlenség hogyan következhetett be, de tény, hogy a járművet vezető Zoltán a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. Évek óta vezetett, mindig körültekintően járt el, korábban pedig egy apróbb koccanása sem volt. Az érintett átkelőben egyébként az elmúlt években több baleset is történt, ezért most a tapolcai polgármester kezdeményezi, hogy végre sorompót helyezzenek ott el.

Két oldalról kapott védelmet

A baleset áldozatai közül ketten csabrendekiek, ketten pedig sümegiek. A két településen a tragédia óta folyamatosan imádkoznak az elhunytak lelki üdvéért és az életben maradt 17 éves középiskolás, Dóri felépüléséért. Ő ült hátul középen, vélhetően annak köszönheti életét, hogy két oldalról is védelmet kapott a barátaitól. Az autót saját bátyja vezette.

Az autóban négyen vesztették életüket Fotó: Varga György

Hétfő reggel a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium előtt megemlékezést tartottak. A diákok mécseseket helyeztek el a bejáratnál, kora délután pedig Végh László polgármester kihirdette, hogy január 6-án a helyi templomban gyászmisét mutatnak be.

Szabadságon a mozdonyvezető

A Bors megtudta: a balesetben érintett mozdonyvezető a történtek óta képtelen megnyugodni.

– Kiváló kollégáról van szó, aki komoly rutinnal rendelkezik. Hozzá kell tennem, hogy aki ezt a hivatást választja, jó, ha tisztában van vele, hogy a mostanihoz hasonló eset bármikor előfordulhat. Képtelenség ezeket kivédeni, ugyanis hiába látja meg az autót, a hatalmas szerelvényt megállítani csak kivételesen szerencsés körülmények között lehet – mondta a Borsnak a vasúti dolgozó egyik ismerőse.

– Mi mellette állunk, igyekszünk őt támogatni emberileg.

Barsi Balázs, a Mozdonyvezetők Szakszervezete elnöke általánosságban elmondta, hogy egy baleset után a mozdonyvezetők 3-4 nap rehabilitációs szabadságot vehetnek igénybe.

– Ha ez letelt, eldönthetik, hogy visszatérnek-e dolgozni, vagy inkább táppénzre mennek. Ha szükségét látják, pszichológus segítségét is igénybe vehetik. Hogy egy súlyos tragédia után egyáltalán képes-e még mozdonyt vezetni, az erősen személyiségfüggő. Egy tragédia, legyen szó véletlen balesetről vagy öngyilkosságról, a legtöbb kollégát mélyen érinti – fejezte be az elnök.

A MÁV sajtóosztálya arról tájékoztatta kollégánkat, hogy a mozdonyvezető folytatta a szolgálatot a tragédia után.