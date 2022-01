„Őszintén, kezdtem már feladni” - Tóth Andi vallott depressziójáról

Tóth Andi 15 évesen robbant be a köztudatba, amikor megnyerte az X-Faktort. Azóta több hullámvölgyön is túl van mind a karrierje, mind a magánélete szempontjából. A csinos énekesnő a sajtó kereszttűzébe került az elmúlt évben, sikeresebb lett mint eddig bármikor. Először a Sztárban Sztár! színpadán bizonyított , majd utána Dancing with the Stars színpadán is a győzelemig menetelt. A műsoroknak köszönhetően az énekesnőt rengetegen megkedvelték és karrierje szinte szárnyra kapott.

Szinte naponta veri ki a biztosítékot szabadszájú posztjaival, szexi képeivel, az olykor botrányos viselkedésével.

Pár nappal ezelőtt Tóth Andi repülőre ült és meg sem állt a Karib-tenger lélegzetállító szigetéig. Arubán pihenéssel tölti idejét, így volt ideje átgondolni mit is köszönhet az elmúlt évnek. Most évértékelő posztjában, mesélt arról, hogy milyen érzelmi hullámvasút volt számára 2021. Rengeteg mély ponton van túl, mint depresszió és alkohol.

2021 nem hozott szerelmet, nem hozott se békét, se nyugodt perceket.

„Ellenben mélypontokat, depressziót, alkoholt, meg mindent, de Őszintén, kezdtem már feladni és elfogadni, hogy itt sosem lesz nyugtom. Sem az emberektől, sem a sajtótól, de még a “barátaimtól” sem.”

„Fogalmam sincs hogyan, de magam mögött hagytam mindezt, és csak magamra koncentráltam, ebből mi lett? Az év legsikeresebb dala, az egyik legsikeresebb műsor aranyérme, ki*aszott tömött tárca, egészségesebb szervezet és ami a legfontosabb, egy erősebb, kiegyensúlyozottabb Andi. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy magam mellett tudhatom ezt a két embert : @tothistiii @fejesada”

„Akik mellettem voltak a tavalyi év konkrétan minden napján. Így utólag köszi 2021. Akik meg jönnek ide b*szogatni a képeim alatt, hogy nem megérdemelt a fain autó vagy a több misis nyaralás, lesz*phatnak. Legalább ilyen sikeres évet szeretnék idén is” - írta bejegyzésében Andi.

Andi 2021-re kérdés nélkül népszerűbb lett, mint eddig bármikor, amit nemcsak magának köszönhet. Azzal, hogy a TV2 folyamatosan számít rá a nagy produkcióiban, az énekesnő is ismertebbé válik.