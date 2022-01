Ezért találkozik Putyinnal Orbán Viktor

A jövő heti magyar-orosz csúcstalálkozón Orbán Viktor azt szeretné elérni, hogy Magyarország biztonsága érdekében növeljék meg a gázmegállapodásban rögzített és biztosan szállítandó gáz mennyiségét – árulta el a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában péntek reggel. Hozzátette, tárgyalásai előtt egyeztet mind a NATO-val, mind az Európai Unióval.

A miniszterelnök azt az ellenzéki felvetést, hogy "Putyin odarendelte a magyar miniszterelnököt magához Moszkvába" úgy kommentálta: a magyar közvélemény pontosan tudja, hogy bennünket nem lehet sehova sem odarendelni.Kijelentette: Magyarország egy szuverén ország és a kormánya és vezetői szuverén módon viselkednek. Hangsúlyozta: a kormány mindig a nemzeti érdekeket tartja szem előtt a külkapcsolatokban is.

Úgy értékelt: a kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolat most a legfontosabb, ezért azt szeretné elérni a tárgyalásokon, hogy ebben a nehéz, energiaár-növekedéssel terhelt időben az orosz-magyar kapcsolatokban a kialkudott gázmennyiséget növeljék meg Magyarország biztonsága érdekében. Közölte: a gazdasági kérdések mellett nyilván nem lehet elkerülni, hogy az európai biztonsági helyzetről is beszéljenek. Ebben - folytatta - Magyarország álláspontja teljesen egyértelmű, a békében vagyunk érdekeltek.

Jelezte azt is: Magyarország NATO-tag és tagja az Európai Uniónak is, így minden ilyen tárgyalás előtt egyeztet és koordinál a nyugati szövetségesekkel. "Ezt részben már el is végeztem, a következő napokban is folytatni fogom. Tehát én úgy megyek Moszkvába, hogy mind a NATO-val, mind az Európai Unióval, mind az unió elnökségét meghatározó politikusokkal előtte egyeztetek" - mondta.