Öt évig titkolta, hogy pornós, rettentő kínos, ahogy lebukott a családja előtt

Rettentő kellemetlen helyzetbe került egy pornószínésznő, akinek ugyan öt évig sikerült titkolnia a legszűkebb családja elől is, hogy miből él, de végül mégiscsak lebukott, ráadásul nem is akárhogyan. Karlie Brooks TikTok-videóban árulta el: nagybátyja írt rá, az üzenetbe pedig gyakorlatilag ő maga is belepirult.

– Azt hiszem, ma belefutottam egy videódba... nagyon szép! – kezdte az üzenetet a nagybácsi, aki ezt követően rögtön megkérdezte, Karlie ismeri-e Riley Reidet?

A következő kérdés azonban még kellemetlenebb volt:

Van OnlyFans-oldalad?

Persze – tette hozzá nagyon átlátszóan a nagybácsi – nem maga miatt kérdezi, csak "egy barátja" kíváncsi rá. Ahaaaa.

A pornós videóját eddig 8,4 millióan látták – és még vetkőznie sem kellett mindehhez.