Karácsony Gergely már nemcsak a buszsávban alszik, tilosban is parkol - fotó

Karácsony Gergely már nemcsak a buszsávban alszik, hanem tilosban is parkol - számolt be róla Bohár Dániel, aki erről egy fotót is megosztott a Facebook-oldalán.

Pénteken reggel a Móricz Zsigmond körtéren találkoztak a baloldali politikusok. Karácsony Gergely elkésett! Nem tudni, hogy a dugók miatt vagy azért, mert nehezen tudott felébredni. Az viszont tény, hogy Karácsony szolgálati autója tilosban parkolt.

Igen, ezért minket (hétköznapi embereket) meg szoktak büntetni - tette hozzá Bohár Dániel.