Az orvosok sem hittek a szemüknek, olyat találtak az intenzívre került covidos beteg plüssállatában

Az eset a kanadai Ontarioban, a Windsori Regionális Kórházban történt. Az egyik beteget ugyanis éppen a koronavírus miatt intenzív osztályon helyezték el, ahova a beteg egy plüssállatot is bevitt magával. Mikor az illetőt lefektették az ágyra, az ápolók leltárba vették a személyes holmiját, amelyben találtak egy hófehér plüss kutyust is. Az állatkát is a többi közé tették volna, azonban az egyik ápolónak gyanús lett egy varrás a figurán, azt kitapintva pedig kiderült, hogy ez nem véletlen:

a kutya belsejébe ugyanis a beteg előzőleg belevarrt egy adag Invermektint, azt a parazitaölő gyógyszert, melyről egy időben elterjedt, hogy segíthet a koronavírus-fertőzöttek állapotán.

Ezt a teóriát azonban már többször is cáfolták, mi több, az orvosok nyomatékosan kérik a betegeket, hogy ne szedjenek a gyógyszerből.

David Musyj, a kórház igazgatója a CBS-nek elismerte, hogy megtalálták a gyógyszert, de többet nem kívánt hozzátenni az esethez, csupán annyit, hogy a kórház elkobozta azt.

Dr. Gerald Evans, a Kingston állambeli Queen's University fertőző betegségek specialistája elmondta, hogy az Invermektinbe vetett hitet a korai tanulmányok táplálták, melyek azt mutatták, hogy a gyógyszer alkalmas a súlyosan COVID-os betegek kezelésére. Ez azonban mára megdőlt:

Azóta megtudtuk, hogy sok kísérletet nagyon rosszul végeztek, néhányat már vissza is vontak, mert kiderült, hogy hamisak voltak, ezek ki is kerültek a publikált irodalomból - magyarázta a szakember.