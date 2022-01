Frontérzékenyek figyelem, kegyetlen idő közelít

Szerdán reggel északkeleten, délutántól délnyugaton lehet napsütés, máshol inkább rétegfelhős lesz az ég, de csapadék továbbra sem fordul elő – írja előrejelzésében a Köpönyeg.

A hőmérséklet -4 és +3 fok között alakul.

Orvosmeteorológiai szempontból a hidegfront ismét megterhelő lehet az érzékenyek számára. Mint írják, ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.