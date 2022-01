Egy hónapja fagyoskodik tíz vásárhelyi család: se meleg víz, se fűtés

Az elmúlt évekhez képest sokkal keményebb arcát mutatja a tél hazánkban, különösen igaz ez a Dél-alföldre, ahol hetek óta nem ritka éjszakánként a -10 fok sem, de nappal is alig kúszik a hőmérő szála 0 fok fölé. Ebben a zord időjárásban különösen kemény megpróbáltatások elé állította a sors azokat a családokat, akik Hódmezővásárhelyen, egy társasházban immár egy hónapja kénytelenek fűtés, és meleg víz nélkül tengetni a mindennapjaikat.

Gázszagot éreztek a lakók, így kezdődött

– Gázszagot éreztem az óránál. A gyerekek mondták, hogy be kell jelenteni, mert ebből még nagy baj is lehet. Több szakember is vizsgálódott, majd a szegedi központból is érkeztek gázosok, végül kikapcsolták minden lakásban a gázt – mesélte el a Délmagyarországnak a másodikon lakó Szilágyi Klára, aki most a két szobáját villanyradiátorral és ventilátorral próbálja fűteni, de mint mondja, éjszakára nem meri bekapcsolva hagyni, mert egyrészt fél, hogy felgyullad valami, másrészt előre tart a megemelkedett áramszámlától is. A lap munkatársa meglátogatta az első emeleten lakó Muladi Jánosnét is, aki több réteg ruhában beöltözve fogadta. A konyhájában, ahol máskor 23-24 Celsius fokot mutat a hőmérő, most alig kúszik fel 11-re, egyébként mivel gáz híján főzni sem tudnak, vettek egy rezsót.

Már előre rettegnek a villanyszámlától

Halász Jánosnéék mondhatni kivételes helyzetben vannak: igaz, lánya négy gyermekével együtt heten élnek az aprócska lakásban, ám mivel Sáráéknál légkondicionáló ugyancsak működik, a szerkezettel fűteni is tudnak – persze ez majd a hamarosan érkező villanyszámlán is meglátszik majd. – Ezzel egészítjük ki a villanyradiátort, de már most rettegünk: december 17-e óta ugyanis 1800 kW-os fogyasztásnál tartunk – mesélte szomorúan az otthon betegeskedő unokáival összebújva didergő nagymama.

Rokonoknál fürdenek, villanyrezsót használnak

Pedig még közel sincs vége a fagyoskodásnak – igaz, ottlétünkkor már nagyban folyt a munka a társasház alagsorában. A gázórákat leszerelték, a kötések azóta újak, sőt már a fővezetéket is kicserélték, azonban a nyomáspróba, illetve a gázórák visszaszerelése még hátra van. – A mérőeszköz leszerelése minden lakónak közel 23 ezer forintjába kerül, azt a számlát már kiküldték, de gondolom, a visszaszerelés sem lesz olcsóbb – ecsetelte a helyzetüket kétségbeejtőnek nevező Sára, aki addig is, míg nem lesz újra gáz a lakásban, ma is a rokonoknál fürdik majd. A gyerekek számára továbbra is azon a villanyrezsón melegíti majd a vizet, amin immáron ötödik hete főz – nem csoda, hogy nem jön mosoly az arcára.

A 82 éves Erzsébet nagyon fázik, beteg is lett

A 82 éves édesanyjával élő Erikáéknál még most is áll a fa, az asszonyokat meglehetősen fagyos emlékek fűzik majd 2021 karácsonyához. – Mi már hetek óta lavorban mosakszunk, amihez a konyhában melegítjük a vizet egy kis villanybojlerrel – magyarázta Erika a takaros, ottjártunkkor mindössze 12 fokos helyiségben. A hölgy anyja, Erzsébet ráadásul korából adódóan többnyire nyitott szájjal alussza át az éjszakát, ami reggelente rendre megbosszulja magát: – Mindig fájós torokkal ébredek – tette hozzá az idős asszony.

„Ez már a Márki-Zay -féle rezsicsökkentés?”

A társasház lakói közül többen felkeresték a helyi önkormányzatot az elmúlt időszakban, ám egészen idáig nem kaptak érdemleges választ, hogy tudnak-e segíteni. Az ügy kapcsán többen fel is háborodtak - írja a Ripost, ahol kommenteket is szemléztek: „Ez már a Márki-Zay-féle rezsicsökkentés?” - utaltak a város polgármesterének nemrég tett kijelentésére: „Kevesebb vizet, áramot, gázt kell használni”, ha rezsit akarunk csökkenteni. A sajtónyilvánosság azonban úgy tűnik, még ha egy hónap után is de hatott: munkatársunk ottjártakor már arról kaptunk tájékoztatást a lakóktól, hogy egy kérdőívet kell kitölteniük, beadniuk, és utána vélhetően számíthatnak némi anyagi segítségre.

A szolgáltató nem tehetett mást

A Délmagyarország megkereste az illetékes szolgáltatót, az MVM Égáz-Dégáz Zrt.-t is az ügyben. A társaság válaszában kiemelte: az említett helyszínen megállapították, hogy a gázvezeték szivárog, ezért a társaság a törvényi előírások szerint kizárták a társasházat a szolgáltatásból. A telekhatáron belüli földgáz rendszerek üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa – mint a gázfelhasználó rendszer tulajdonosa – kötelezett a törvényi előírások alapján. Amint megtörténik a társasház részéről a hálózat biztonságossá tétele, a társaság azonnal, soron kívül intézi a műszaki felülvizsgálatot. Ezt követően tudják visszakapcsolni a társasházat a gázszolgáltatásba – részletezte a cég.