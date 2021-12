Sztárok és gyerekek lepték el a budapesti mozitermet – Videó!

Jótékonysági filmvetítést tartottak a Cinema City mozitermében, ahol Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter és Nagy Anna az Egyszülős Központ alapítója és vezetője is részt vett. Speciális élethelyzetű – egyszülős családban, gyermekotthonokban, diabétesszel élő – gyermekeket és a legnagyobb családszervezetek meghívottjait látta vendégül Novák Katalin az El a kezekkel a papámtól! film vetítésén. Az eseményen az Egyszülős Központ Alapítvány rajz- és fotópályázatának díjait is kiosztották.

Több hazai híresség és színész is tiszteletét tette a helyszínen. Köztük volt Gubás Gabi és Pindroch Csaba színészek, Dér Heni énekesnő, vagy éppen Németh Kristóf, a Barátok közt sztárja. Illetve a filmben szereplő gyerekszínészek is beolvadtak a helyszínen boldogan szaladgáló és játszadozó fiatalok közé. A vetítés során a legújabb magyar családi mozifilmet az El a kezekkel a papámtól című alkotást tekintették meg, amelyet Dobó Kata rendezett, és ő is a csodálattól sugárzó gyermeki tekintetekkel együtt nézte meg a felnőttek számára is élvezetes mozifilmet.

„Szerettünk volna egy olyan mozifilmet leforgatni, ami meghatározó élmény lesz még éveken keresztül a magyar emberek számára” – mondta el a helyszínen a Metropolnak a rendezőként második filmjét jegyző színésznő, Dobó Kata.

A miniszter asszony nyitotta meg a mozitermi vetítést

„Ehhez a filmhez magyar emberek adták a szaktudásukat, a pénzüket és magyar színészek játszottak benne. 10 nap van hátra karácsonyig. Nagy bennünk a várakozás, hogy megérkezzenek a karácsonyi ajándékok. Nekem nagy ajándék volt, hogy megismerhettem a filmben szereplő gyermekszínészeket, és hogy korábban a saját gyermekeimmel is láthattam ezt a filmet. Az is célunk volt, hogy olyan gyerekekre is gondoljunk, akik más helyzetben vannak, mint társaik jelentős része, ezért olyan segítséget kértünk, akik igazán ismerik ezeket a gyerekeket. A filmben is a főszereplő egy szülővel él, ilyen gyermekeket is meginvitáltunk ide. Illetve az elhívott gyerekek között vannak egyes típusú diabétesszel élő gyerekek és testvéreik, valamint gyermekotthonban élő gyermekek is” – mondta el a helyszínen Novák Katalin.

A családokért felelős miniszter személyesen adta át a győzteseknek járó ajándékcsomagokat a Miért jó gyereknek lenni? gyermekrajzpályázat győzteseinek, akiket szintén a helyszínen hirdettek ki. Novák Katalin összegezte gondolatait a témát illetőleg.

„Akkor jó gyereknek lenni, hogyha a gyerek valóban gyerek lehet. A kormányzat részéről mi azért dolgozunk, hogy a gyerekkorban ne jelentkezzenek azok a nehézségek, azok a problémák, amik a felnőttek vállát már nyomják. A gyerekek lehessenek valódi gyerekek és megélhessék a szépségét.”