Szívzűr miatt kerülhetett rabkórházba M. Richárd

A hír először a közösségi oldalakon bukkant fel, még sokkal vészjóslóbb köntösben: az első posztok ugyanis még arról szóltak, hogy M. Richárd életét vesztette a börtönben. A hírt az ismerősök azonnal megcáfolták, majd gyorsan elárulták, hogy a férfi igenis életben van. Azonban kiderült: az állapota valóban súlyos lehet, ugyanis úgy tudni, hogy a szombathelyi rácsok mögül a Tökölről Berettyóújfaluba telepített rabkórházba vitték, méghozzá válságos állapotban.

Lapunk több forrás elmondása alapján úgy értesült, hogy a férfi állapota valóban súlyos, úgy tudni, hogy Richárd szívével akadt gond, amelyre már több tárgyalásán is panaszkodott. A Bors felkereste ügyvédjét, Dr. Jován Lászlót, aki egyelőre még nem tudja, védence pontosan milyen állapotban van, ő is ennek igyekszik utána járni.

Fotó: Bors

Annyit elárult: Richárdnak valóban súlyos egészségügyi problémái voltak már a bevonulás előtt is:

- Korábban már a szakértő is megállapította, hogy komoly egészségügyi gondjai vannak – erősítette meg a védő. Korábban a férfi maga is így vallott:

Két egészségügyi szakértő is megállapította, hogy közvetlen életveszélyes állapotban vagyok – nyilatkozta a bírónőnek utolsó előtti meghallgatásán, 2018-ban pedig egyik őrizetbe vétele után, egyben előzetes tárgyalása előtt lett rosszul.

Kokainos karambol

Mint arról a Bors is írt, M. Richárd 2017 május 25-én hófehér Mercedesével nagy sebességgel hajtott a Dózsa György úton, amikor összeütközött egy szabálytalanul kanyarodó Citroënnel. Az eset során többen megsérültek, két ember pedig életét vesztette. A férfiről kiderült: a baleset előtt kokaint fogyasztott. A történtek után többször is megszegte a korlátozó intézkedéseket, az eset miatt pedig júliusban 3 évnyi és 6 hónapos fogházra ítélték. Ezt a büntetését tölti jelen pillanatban is.