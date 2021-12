Szilágyi nyílt levele „a létező összes bántalmazói technikát felvonultatja” a népszerű írónő szerint

Maga is bántalmazott, így elmondása szerint pontosan tudja, és fel is ismeri a bántalmazó (verbális) technikákat Péterfy-Novák Éva írónő. Facebookon fejtette véleményét Szilágyi Zoltán nyílt levelével kapcsolatban, amit lányának címzett, aki szexuális, fizikailag és lelkileg is rettegésben tartotta őt ás családjukat is hosszú éveken át.

Az írónő, aki 2013 májusában terapeuta tanácsára kezdte kiírni magából elhunyt gyermekének és saját abuzív kapcsolatának történetét, Liliána védelmére kelt, azt írva,

„a létező összes bántalmazói technikát felvonultatja. Magát ártatlan áldozatként állítja be, büntetőüggyel fenyeget nyíltan, majd burkoltan zsarol és érzelmileg próbál nyomást gyakorolni. Aztán az anyagiakra hivatkozik, hogy hihetőbb legyen az ő áldozati volta, aki „csak arra” kellett a lányának és a feleségének, hogy kiszipolyozzák. A végén pedig megpróbálja porig alázni a lányát, amikor felszólítja, hogy ne használja többé a Szilágyi nevet. Az én olvasatomban, egykori bántalmazott nőként, ismerve ezeket a paneleket azt mondhatom, hogy ez a mai nyílt levél szerintem felér egy beismerő vallomással.”

Mint a Bors is megírta, Szilágyi Zoltán a vádakra reagálva nyílt levelet fogalmazott meg, azt állítva, sosem verte vagy bántalmazta sem lányát, sem feleségét, sem pedig kisebbik lányát, és előre bocsátotta, hogy az olimpikon állításai miatt büntetőeljárást indít.

Egy interjúban Péterfy-Novák a bántalmazás természetéről egyébként azt mondta: „amikor benne éltem, azért hallgattam, mert a bántalmazásnak van egy hullámvasútszerű mechanizmusa. Érzed, hogy kevéssé vagy szeretve, hogy uralkodnak rajtad, de ezt eltörli, ami a bántalmazás után történik – a kedves szavak, a simogatás. A le után mindig a fel következik. A másnapok miatt pedig szinte várod, hogy bántalmazzanak.”