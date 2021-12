Rubint Réka: Hiteltelen lennék, ha eltitkolnám a mellműtétemet

Közösségi oldalán számolt be Rubint Réka arról, hogy nemrég kés alá feküdt. Az ország egyik legnevesebb plasztikai sebésze, Dr. Krasznai Zsolt cserélte ki a sikeres fitneszedző-üzletasszony mellimplantátumait. Rékát korábban rendszeresen támadták a mellplasztikai beavatkozása miatt, így a negatív kommentáradatot megelőzve leszögezte: a női mellet nem lehet edzéssel átformálni, pláne nem a méretein változtatni. Éppen ezért vállalta a műtét tényét.



– Naponta rakok ki sporttal és testedzéssel kapcsolatos bejegyzéseket az oldalamra, így feltűnő lett volna, ha hirtelen eltűnök és minden indok nélkül a következő hetekben online órát sem tartok. Mindig a hitelességre törekedtem, és ez ezután is így lesz. Úgy érzem, tartozom annyival a követőimnek, hogy őszintén elmondom a csendesség okát. Nincs ebben semmi szégyellnivaló, ez is én vagyok, mint mindig, most is vállalom önmagamat. hiteltelen lennék, ha eltiktolnám a mellműtétet. – szögezte le a Borsnak a fitneszlady, aki egészségügyi, nem pedig esztétikai okok miatt döntött a beavatkozás mellett.