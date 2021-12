Családi tragédia: Megtudta a nagypapa, lánya miatt halt meg az unokája, öngyilkos lett

Ahogy arról a Bors is beszámolt, tragikus körülmények között vesztette életét egy 16 hónapos kislány. A kis Star Hobsont édesanyja élettársa gyilkolta meg, miután többször is megkínozta a gyereket. Minderről az édesanya is tudott, sőt, ő is bántalmazta a kislányt.



Amikor Star meghalt, a nagyapja, Andrew Smith öngyilkosságot követett el. Nem tudta feldolgozni, hogy a lánya megölte az unokáját, ezért végzett magával. A kislány tenyérlenyomata ott volt az ablakán, sosem törölte le, azt nézve adagolta túl a gyógyszereket. Halála előtt még levelet küldött a börtönbe a lányának, amelyben ennyi állt:

MAJD ÉN VIGYÁZOK A KISLÁNYODRA.

A férfi holttestére a kislány kabátját ölelve találtak rá.

A család - köztük a dédnagyapa is - többször jelezte már a hatóságoknak, hogy a kislányt bántalmazzák, a gyámhatóság mégsem tett semmit.

A közösségi oldalakra Star Hobson édesanyja és annak élettársa is folyton posztolgatott, mennyire szeretik a kislányt. A zárt ajtók mögött pedig félholtra verték.

A rendőrség most tett közzé egy fotót a kislányról, az élettárs és az anya ugyanis folyton fotózta azt is, milyen sérüléseket okoztak a gyereknek.