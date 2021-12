Végzetes kutyatámadás a budai Várban, Szotyinak esélye sem volt a túlélésre

Egy Szotyi nevű yorki kutyus volt az áldozata a legutóbbi kutyatámadásnak a budai Várban. Két héttel ezelőtt egy nagyobb testű kutya felkapta és eltörte a gerincét. A Zsombor nevű vizsla, aki a támadásért volt felelős, korábban is agresszíven viselkedett más kutyákkal szemben is. Emiatt már veszélyesnek nyilvánították, azonban gazdája nem tartotta be a kötelezettségeit, szájkosár és a fojtónyakörv nélkül vitte sétálni kutyusát.