Autóbaleset buktatta le a kannibált, gyomorforgató, mi esett ki a kocsiból az ütközés után – 18+

Talán még a sokat tapasztalt szentpétervári rendőröket is megdöbbenthette az a bejelentés, ami a közelmúltban futott be hozzájuk a fent említett balesetről. Siettek is a helyszínre, ám ekkorra már a kocsiban utazó három orosz fiatal kereket oldott. Szerencsére igen hamar sikerült őket beazonosítani és így mindhármukat őrizetbe vehették.