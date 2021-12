Az utolsó hajrá: 3 csillagjegy, akiknek fantasztikus decembere lesz

Már a decemberi első levegővételednél érzed, hogy valami most másképp lesz. Az újdonság ott van a levegőben, és az elméd olyan friss és tiszta, mintha már napok óta azon ügyködnél, hogy megszabadulj valami megterhelőtől. A hónap számodra zökkenőmentesen zajlik majd, a szerelemben például kidolgozod a tökéletes haditervet. Ez akár azt is jelentheti, hogy egy megromlott kapcsolat jobb útra tér, de akár azt is, hogy egy tökéletesen működő szerelem olyan mérföldkőhöz ért, ami után csak szebb történetek várnak mindenkire. A pozitív változás a munkád is érinti: a felfrissülésnek hála, egyáltalán nem lesz olyan érzésed, hogy az év végére elfáradtál. Sőt! Újult erővel látsz neki minden feladatodnak.