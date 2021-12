Ezeket a számokat tedd meg a rekordnyereményért

Hatalmas az izgatottság a Hatoslottó főnyereménye körül, ugyanis a május óta tartó nyereményhalmozódásnak köszönhetően ezen a hétvégén rekordfőnyeremény, azaz 3,15 milliárd forint várja a játékosokat. Utoljára 13 éve, egészen pontosan 2008. 38. hetében vitte haza egy szerencsés játékos az akkori rekordnak számító főnyereményt, a 2,958 milliárd forintot. A folyamatosan halmozódó Hatoslottó jackpot a játékkedvre is pozitív hatással van.

A rekordnyeremény lázba hozta az embereket, heti 2 millió Hatoslottó szelvényt töltenek Fotó: Csapó Balázs / Mediaworks archívum

Heti kétmillió szelvény

A Szerencsejáték Zrt. adatai alapján elmondható, hogy 2021 első 20 hetéig (május) hetente átlagosan 1,5 millió Hatoslottó alapjátékot játszottak meg, amelyben azóta fokozatos növekedés látható. Az igazán nagy fordulópontot október közepe hozta el, ugyanis a 2 milliárdos álomhatárt ekkor lépte át a játék várható főnyereménye. Ettől az időszaktól kezdve átlagosan több mint heti 2 millió alapjátékot adnak fel a szerencsevadászok.

Karácsonyi csoda

A nyeremények halmozódása körül példátlan verseny alakult ki: a nagytestvérnek számító Ötöslottó szorosan követi a 6/45 formátumú társát. Az Ötöslottó esetében 18 hete nem volt telitalálatos szelvény, aminek köszönhetően a várható főnyeremény összege ezen a héten már elérte a 2,7 milliárd forintot. De mindegy is, melyik jön be, az biztos, sokan hisznek a karácsonyi csodákban, ezért szerettüknek sorsjegyet vagy lottószelvényt tesznek a fa alá szépen becsomagolva.

Kiss Zoltán Zero számmisztikus szerint az 5-ös és a 6-os számok igazán nyerők Fotó: Bors

Szerencsés számok

- A rendelkezésre álló adataink alapján kijelenhető, hogy a kedvenc számok között főként a családtagok születési dátuma szerepel - árulta el a Borsnak Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója. - Erre utal az is, hogy a megjátszott számok közel fele 1 és 31 közé esik, de továbbra is népszerű az 1, 2, 3, 4, 5 kombinációja, amelyet hetente több mint ezren játszanak meg. Emellett kedvelik a játékosok az 1, 2, 3, 4 héttel korábban kihúzott számokat, illetve a megelőző év azonos heti nyerőszámait is. További érdekesség, hogy a szelvényen valamilyen szabályos minta alapján elhelyezkedő számok és a számtani sorok, például a 9-18-27-36-45 is a kedvencek közé tartoznak.

A számmisztikus szerint ez nem is baj, mert vannak, akiknek a születésnapjuk magában hordozzák a szerencsét.

– Vannak, akiknek a horoszkópjában, a képletében benne van az esély a nagy nyereményre, akár erre is – mondta a Borsnak Kiss Zoltán Zero. – Vannak erre szerencsés fényszögek, bolygókapcsolatok, a numerológiában pedig szerencsés számok. A legszerencsésebb szám az 5 vagy a 14 és a 23, ezeket összeadva is 5 jön ki. De jó szám a 15-ös is, azzal tényleg lehet nyerni a lottón, mégpedig azért, mert a számok bolygót jelentenek, és az ötös a Jupiter, ami a kiteljesedés szimbóluma, ha hozzáadjuk az 1-et, hat jön ki, ami pedig a Vénusz, azaz kiteljesedés az anyagi javakban!