Agyba-főbe verte élettársát a zalai férfi, többször arcon is harapta

2019 novemberében a bántalmazott nőnek gyerekeivel együtt sikerült megszökni otthonról, a zalaegerszegi Családok Átmeneti Otthonában húzták meg magukat, ám a férfit ez sem tartotta vissza: ott is megjelent, az utcán szidta és bántalmazta, továbbra is a gyerekek szeme láttára. Zaklatta is a nőt: összesen 1345-ször hívta fel és 406 sms-t küldött, a legtöbbet éjszaka és a hajnali órákban.