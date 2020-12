Elképesztő változást hoz 2020 utolsó újholdja: minden megváltozik?

Sok változást hozhat az év utolsó újholdja, már egy új jövő felé vezet.

Hétfőn a Nyilas jegyében találkozik a Nap és a Hold. Mondhatjuk úgy is, hogy a férfi és a nő találkozása. E kettő minőség egyesülése az újhold. Ebből a találkozásból születnek új dolgok. Ez segít téged a továbbhaladásban. Termékeny, jövő építésére igazán alkalmas időszak kapuja is ez a nap.

Az idei év a végéhez közeledik, és ha visszatekintesz, egészen biztos, hogy az egész év gyökeres változásokat hozott az életedben. Lehet rátaláltál az utadra, megtaláltad a helyed a világban, de az is lehet, hogy most körvonalazódik, merre menj. Mindenképpen a szeretet, ami dominánsan a társad ezekben a napokban is, ne add fel, tarts ki! Van erőd hozzá. A decemberi újhold erőt ad az újrakezdéshez is. Arra biztat, hogy szeresd önmagad, és soha, de soha ne add fel az álmaidat!

A Nyilas a hit, a filozófia, a magasabb szellemiség jele. Nem csoda, ha sokkal inkább az elvont témák izgatnak téged, semmint a hétköznapi kérdések.









Az újholddal együtt áll a Merkúr, ami erősíti ezt a termékeny időszakot. Érdemes az év hátralévő részében azokat a dolgokat működtetned, amiben tehetséges vagy, ami inspirál akkor is, ha ez nem feltétlenül az, ami a megélhetésedet biztosítja. Persze, ha ez a kettő ugyanaz, az fantasztikus dolog. Az év végi elcsendesedés és meghittség ellenére érdemes a figyelmedet ezekre a dolgokra is fordítani.