Megsúgta az univerzum: ennek a csillagjegynek ma nagyon óvatosnak kell lennie, fontos híreket kap

Kos

Ma az uralkodó bolygója, a Mars és a Hold egy nagyon kedvező fényszöget zár be. Szerdán nehezen megy a rutinmunkákra való koncentrálás, mert most szellemi kihívásokra, izgalmakra vágyik. Tudja le a kötelező köröket, és után találkozzon egy baráttal, ismerőssel! Izgalmas híreket hallhat tőle.

Bika

A Vénusz, ami a Bika jegyének uralkodó bolygója, egy szuper fényszöget ad a Holdnak. Ha sok energiát fordít valamire, ami fontos önnek, akkor annak az eredménye biztosan meg is fog látszódni. Ma például pont egy ilyen eredmény lehet az, ami bearanyozza a napját.

Ikrek

Nem "csak" a Hold és a Nap, hanem a Merkúr is az ön jegyében jár. Szuper ötletei lesznek, amelyekkel régóta halogatott problémákat is meg tud könnyedén oldani. Olyan érzése lesz néhány esetben, hogy most érnek be a korábbi erőfeszítések.

Rák

Az uralkodó bolygója, a Hold, ma kap egy nagyon támogató fényszöget a Marstól és a Vénusztól is, ami harmóniát, lelki békét jelez. Viszont a Szaturnusz nehézséget mutat, valószínűleg arra számíthat, hogy elúszik az idővel.

Oroszlán

Mindig a maximumra törekszik, de el kellene fogadnia, hogy ez nem mindig jön össze. Sem az emberek, sem a körülmények nem elég tökéletesek ahhoz, hogy mindig teljesen a helyén legyen minden. És mindez önre is vonatkozik. Ma elégedjen meg azzal, ha valamit „csak” kiválóan teljesít.

Szűz

Szerdán a Szaturnusz próbára teheti. Szoríthatják a határidők és lehet olyan intézni valója, ami nem tűr már halasztást, így pedig nem csoda, ha feszülten kezdi a napot. Arra viszont legyen ideje, hogy átnézze, mi az, ami fontos. Lehet, hogy tudna lefaragni a tennivalókból.

Mérleg

A Vénusz, az uralkodó bolygója csodás fényszöget zár be a Holddal, Marssal. Nagyon kedvező nap ez, mert egy vitás kérdésben most sokkal könnyebb megtalálni a kompromisszumot. Mindenki engedékenyebb lehet.

Skorpió

A Szaturnusz jelzi, hogy valaki, aki amúgy közel áll önhöz, túlságosan is beleszól abba, mit tegyen, mit hogyan tegyen, vagy folyamatosan kritizálja minden lépését. Ma pedig erre sokkal érzékenyebb is. Ideje a sarkára állni!