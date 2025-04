Hihetetlen fogyás: 17 kilót adott le a fiatal srác, pedig cukrászként dolgozik

Amennyiben valaki duci gyerekként nő fel, annak nagyon nehéz változtatni az életmódján, testképén, önbizalmán, hiszen már a legérzékenyebb években szembesül bántással, megkülönböztetéssel. Benjámin fiatal felnőttként döntött úgy, hogy maga mögött hagyja a kilókat és az azzal járó negatív érzéseket.

Fotó: Fanny magazin

„A családom nagyon jól főz”

Benjámin már gyerekkorában is szerette a hasát, és sokáig, amit elé raktak, azt becsülettel, kontroll nélkül meg is ette.

– Duci kisfiúként nőttem fel, az iskolában időnként csúfoltak az osztálytársaim, ami iszonyú rosszul esett – meséli. – A nagymamám, a szüleim is nagyon jól főznek, gyerekként nehéz volt ellenállni a finom falatoknak. Bevallom, hogy ugyanakkor szerettem a gyorséttermi kajákat is és az édességet sem vetettem meg. Sokat sportoltam, 6 éves koromtól 11 éves koromig úszni jártam, mellette bicikliztem és rengeteget kirándultunk a családommal, de ez sem volt elég ahhoz, hogy lemenjenek rólam a kilók. Kamaszkoromban futni kezdtem és az anyukám segítségével, aki odafigyelt a táplálkozásomra, sikerült valamennyit lefogynom, még pedig úgy, hogy több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztottam, este 6 után már nem ettem semmit, de sajnos nem sikerült sokáig megtartanom azt a súlyt. A gimnázium utolsó évét már online oktatásban csináltam végig a Covid járvány miatt, ami több szempontból sem volt előnyös, testileg-lelkileg egyaránt megviselt.

„Mentes sütiket készítünk”

A pandémia miatti mozgáshiány és a sok ülés tovább növelte Benjámin túlsúlyát.

– Amikor véget ért a járvány miatti kijárási tilalom, alig vártam, hogy mozogni mehessek – árulja el. – Ekkor kezdtem el a saját súlyos Gymstick edzést hetente kétszer, amit nagyon szerettem. Ugyanebben az időben tanultam ki a cukrász szakmát is, amiben azóta is dolgozom és amiért szívből rajongok. 2021-ben rövid ideig dolgoztam egy nagyobb cukrászdában, ahol olyan pörgés volt, hogy szinte ebédelni sem volt idő. Szerencsére hamar találtam egy új munkahelyet, ahol családias légkörben dolgozom, és ráadásul minden mentes sütiket és finomságokat készítünk, amik nem csak finomak, hanem egészségek is. Így azoknak az embereknek sem kell lemondaniuk az édességekről, akik glutén- vagy laktózérzékenyek, vagy éppen diétáznak. Itt mindenki megtalálja a fogára való terméket, nekem is megvan a kedvenc tortám, az Eszterházy, ami szerintem sokkal finomabb, mint a cukros változata, ráadásul büntetlenül fogyaszthatom, hisz belefér az étrendembe.