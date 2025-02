Váltsunk korszerűbbre

Nem minden berendezést lehet áramtalanítani, hiszen bizonyos gépek, mint a hűtőszekrény vagy a fagyasztó állandó energiaellátást igényelnek. A régebbi típusú háztartási eszközök szinte „eszik” az áramot, míg a modernek jóval gazdaságosabban működnek, főleg, ha eco üzemmód is található rajtuk. Hosszú távon jelentős megtakarítást érhetünk el, ha a régieket energiatakarékos modellekre cseréljük.

Okos megoldások

Növelheti a rezsiszámlánkat és veszélyes is, ha a reggeli rohanásban bedugva hagyunk egyes eszközöket. Ezeket WiFi és Bluetooth kapcsolatot igénylő okos konnektorral távolról is szabályozhatjuk. A megoldás lehetővé teszi, hogy az otthonunkon kívül is vezérelni tudjuk a berendezéseinket mobiltelefon, tablet vagy számítógép segítségével, így nem kell aggódnunk amiatt, mi maradt bedugva. Okos konnektorral ellenőrizhetjük is a lakásunkban lévő elektromos berendezések ki- és bekapcsolt állapotát.

Trükközés az idővel

Használhatunk időkapcsolóval ellátott konnektort is, amin igény szerint állíthatjuk be, hogy eszközeink milyen időpontokban kapcsoljanak automatikusan be és ki. Ezzel a trükkel nemcsak az energiafogyasztást optimalizálhatjuk, de még a mindennapjainkat is kényelmesebbé tehetjük. Ideális a világító eszközök, elektromos fűtőtestek, és elektronikai berendezések vezérlésére.