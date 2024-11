Súlyos következmények: ez történik, ha a zuhanyzóban pisilünk

Sokan nem szokták bevallani, hogy fürdés közben könnyítenek magukon, ám ez egy érthető cselekedet, hiszen a víz csobogása valóban beindíthatja ezt az ingert. A zuhany alatti pisilés jót tesz nekünk - és a bolygónak, mondják a tudósok.

Az orvos elárulta, ezért pisilünk a zuhany alatt Fotó: Pixabay

Az orvosok szerint nyugtató hatású lehet, és az Egyesült Királyság évente 426 millió fontot spórolhatna meg a vízszámláján, ha a fürdést és a pisilést kombinálnák.

Dr. Hana Patel háziorvos elmagyarázta, hogy miért, azt mondta:

A folyó víz hangja segíthet a pisilésben. A vizeletürítési problémákkal küzdő férfiak úgy találták, hogy a folyó víz hangjainak hallgatása segített nekik. Ennek az az oka, hogy a víz megnyugtatja a szervezetet, és aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert.

Gwyneth Paltrow színésznő a Goop nevű blogján egészségügyi tanácsokat osztott meg a zuhany alatt pisilésről, szerinte ez erősíti a medencefenék izmait. Kelly Clarkson énekesnő is bevallotta, könnyít magán, amikor meleg vízben van. A valóságshow-sztár Caitlyn Jenner is beszélt erről Roman Kempnek az ITV I'm a Celebrity Get Me Out of Here című műsorában.

Egy átlagos háztartás pedig évente több mint 4000 liter vizet takaríthat meg azzal, ha a fürdést és a pisilést összeköti - számol be róla a Daily Star.