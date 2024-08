Nagy változások és még nagyobb döntések: ezt ígéri a csillagjegyednek a keddi újhold

Nyilas

Első hallásra tán meglepő lehet, de e kalandvágyó jegy szülöttei most több felelősséget vállalnak az újhold hatására. Talán épp egy új lehetőséget kapsz, amivel érdemes élni, de az is lehet, hogy jelenlegi munkahelyeden kezdik el most értékelni igazán azt, amit leteszel az asztalra. Tudod, hogy mindez megtiszteltetés, ugyanakkor azt is, hogy sokkal komolyabb feladatok várnak rád innentől.

Bak

Egy új ötlet nem hagy nyugodni. Úgy érzed, a végére kell járnod! Ne habozz! Ez lehet egy új karrier, vagy tán visszaülni az iskolapadba, netán elutazni, hogy új élményeket, tapasztalatokat szerezz. Az elméd nyitott az új dolgok befogadására – használd hát ki jól a helyzetet!

Vízöntő

A pénzügyi tudatosságodra lesz hatással az újhold. Vagy megszabadulsz egy, a válladat régóta nyomó hiteltől, vagy épp arra jössz rá, mire kell, és mire nem érdemes költeni. Emellett a bizalmi köröd is kibővül: valaki olyanhoz kerülsz közel, hogy úgy érzed, neki érdemes megnyílnod.

Halak