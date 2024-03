Itt a nagy tavaszi horoszkóp: hatalmas változásokat ígérnek a csillagok

Március 20-án elkezdődött a tavasz és ezzel együtt az asztrológiai újév is. A bolygók most arra ösztönöznek minket, gondoljuk át az eddigi életünket, és hatalmas segítséget is kapunk a változásokhoz. Persze, csak, ha élünk a lehetőségekkel...

Fotó: Pixabay

Kos tavaszi horoszkóp

A Kos jegyben születetteknek sorsfordító időszakot hoz a tavasz. A Merkúr a tervek újragondolására késztet és bizony olyan dolgokra is rájössz, amelyek eddig rejtve voltak előtted. Május végéig a Jupiter minden tervedben támogat, így addig üsd a vasat, amíg meleg! A szerelemben most kijut a kísértésből és a próbálkozókból, lesz olyan, aki keményen próbára teszi majd a hűségedet - ha foglalt vagy. De persze a te kezedben van a döntés, hogy ellen akarsz-e állni... A pénzügyek terén tisztáznod kell, mi tartott vissza az előrelépésben. De jó hír, hogy májusban már semmi sem állhat a fellendülés útjába.

Szerencsenapok: március 27, április 25, 30.

Bika tavaszi horoszkóp

Nem véletlenül te vagy az egyik legszerencsésebb a tavaszi szerencsehoroszkóp szerint. Elképesztő jó időszak elé nézel! Ez a teremtés időszaka lehet számodra. És nemcsak anyagiakban, hanem tágabb értelemben az önmegvalósítás szintjén is: ráébredhetsz, hogy azok a tulajdonságok, amelyeket általában nem annyira szeretsz magadban, rendben vannak – akár el is kezdheted őket kedvelni…. Április végén a Jupiter és az Uránusz együtt jár a jegyedben: ez olyan szerencsés hatás, ami egyedülálló lehetőségeket kínál neked. Hogy miben, melyik területen? Abban, amire összpontosítasz! Május 25-ig beérik az elmúlt egy év gyümölcse, és olyan eredményeket tapasztalsz, amik felülmúlják a korábbi elképzeléseidet. A szerelmi életed szenvedélyes lesz – ott azért előfordulhatnak hullámvölgyek… Amire figyelni kell, hogy ne menj bele rivalizálásba, ennek egy párkapcsolatban nincs helye!

Szerencsenapok: április 21, május 13, 18, 21, 31.

Ikrek tavaszi horoszkóp

Az Ikreknek sajnos egyáltalán nem indul könnyen a tavasz. Folyamatosan túlgondolod a dolgokat, minden helyzetre gyártasz B, C, de még D tervet is, pedig a kézenfekvő megoldás is nagyszerű lenne számodra. Szerencsére csak április végéig kell kitartanod, akkor ugyanis elsimulnak körülötted a dolgok. A szerencse is megmutatkozik majd az életedben, és olyan dolgokat hoz, amelyekre egyelőre nem is gondolsz. A párkapcsolatodban is a fejlődés ideje jön, ám döntened kell, merre tovább.

Szerencsenapok: április 4., 17., 25., május 26.

Rák tavaszi horoszkóp

Most megtapasztalod, hogy az idő neked dolgozik. Békés megoldásra, kompromisszumokra törekszel, de emiatt az utóbbi időben túlságosan is visszahúzódtál a csigaházadba. Az áprilisi retrográd Merkúr ideje alatt viszont komoly változások mennek végbe benned, és megerősödsz. Amikor április végén az Uránusz és a Jupiter együtt állnak, rád irányítják a reflektorfényt, és neked lesz bátorságod kilépni a fényre. Csodás fejleményeket hoz majd neked ez az időszak. Májusban a pénzügyek rendeződnek. A szerelmi életedben megvan az összhang közöttetek. Félszavakból is megértitek egymást. Tavasszal ezt azzal fokozhatjátok, hogy minél több időt töltötök kettesben.

Szerencsenapok: március 27., 29., április 5., 13., május 12.

Oroszlán tavaszi horoszkóp

Sok múlik azon, mennyire vagy rugalmas. Alap természeted szerint szereted egyedül megoldani a problémákat, gyakran azért, mert utálsz osztozkodni a dicsőségben. Március 25. és április 8. között azonban azt veszed majd észre magadon, hogy mégsem annyira egyszerű egyedül. Ha viszont képes vagy segítséget kérni és megosztani a feladatokat, nyert ügyed lesz. És anyagilag is jól fogsz járni. A párkapcsolatod szuperül alakul. Ha viszont nincs párod, akkor most bizonytalankodsz: biztos, hogy el tudod, el akarod kötelezni magad? Vannak kérdések, amikre csak te tudhatod a választ, és ez éppen egy ilyen!

Szerencsenapok: április 8., 18., május 3., 7.

Szűz tavaszi horoszkóp

Bár lehet, hogy már most az foglalkoztat, hogy hol húzod meg a határaidat, a Merkúr retrográd szakasza segít megszilárdítani azokat. Megérted, hogy az igények előtérbe helyezése nem önzőség – ez a kritikus pontja annak, hogy mások is megérthessék a mozgatórugóidat, és célt érj. Lehetnek olyan kapcsolódások az életedben, amik nem a teljes kölcsönösségen alapulnak. Ezeket tisztáznod kell. Ne hagyd magad kihasználni! Idén tavasszal, ha kommunikálod, mit szeretnél, akkor nagyon hatékony segítőket találsz. Májusban ennek már komoly pénzben mérheted a hasznát. A szerelemben szeretnéd, ha a közös tervek kerülnének előtérbe. A párod veled tervez, ez nem kérdés, de neked az álmodozásnál többre van igényed: szeretnéd ha már szintet lépne a kapcsolat. Ez bármi lehet, ami most aktuális nálatok: összeköltözés, esküvő, családalapítás, akár közös vállalkozás. Az égi folyamatok szerint bármi is a közös álom, kezdjetek bele a megvalósításba!

Szerencsenapok: április 4., 17., 25., május 26.

Mérleg tavaszi horoszkóp

A nagy rendezés ideje jön el számodra tavasszal. El kell gondolkodnod a kapcsolatairól, arról, hogyan is látod magadat egy-egy kapcsolatban. Valóban kölcsönösségen nyugszanak a baráti vagy munkahelyi kapcsolataid? Annyit kapsz, amennyit adsz? Ha van párod, egyetlen hibát követhetsz el idén tavasszal: ha másokhoz hasonlítgatod a kapcsolatotokat. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit csinálnak! Kettőtökre koncentrálj! A szingli Mérleg idén tavasszal társra talál. A munkában ha kell, nyiss mások felé; ha meg arra van szükség, akkor kérdés nélkül húzd meg a határaidat. Ez fog segíteni abban ugyanis, hogy április második felében és májusban nagy pénzt kereshess.

Szerencsenapok: március 28, április 4., 17., május 26.

Skorpió tavaszi horoszkóp

A Jupiter nagy dolgokat tesz érted idén tavasszal! A Skorpió az átalakulások jegye, gyakran a hamvaiból éled újra. Az elkövetkező néhány hónapban lehetőséged nyílik nagyot fejlődni, megtörve azokat a ciklusokat, amelyek hátráltatnak téged szakmailag és a kapcsolataidban. Az áprilisi Jupiter-Uránusz együttállás és a Jupiter májusi jegyváltása hatalmas lehetőségek a fejlődésre, a szintlépésre. Ez most (ismét) egy átalakulási szakasz lehet számodra, amiből új tapasztalatokkal kerülsz ki. Bár nem kell félned megbeszélni az érzelmeidet, bölcsen válaszd meg a konfliktusokat, amikbe belemész. Ha ezt szem előtt tartod, olyan lehetősége jönnek, amik beváltják az álmaidat. A szerelmi életedre, ha még nincs tartós kapcsolatod, akkor május 25-ig abszolút a bőség zavara a jellemző. Illetve vagy nem látod a nagy őt, vagy túl sok van belőle. Amíg nem egyértelmű, addig nem kell választanod.

Szerencsenapok: március 27, április 17., 21., május 25.

Nyilas tavaszi horoszkóp

A béke megőrzésének kísérlete tiszteletreméltó, de nem mindig az az érdeked, hogy lezárd a konfliktusokat. Idén tavasszal lesz ugyanis olyan helyzet, amikor igenis küzdened kell, akár pozícióért, akár kapcsolatért, kisebb-nagyobb célokért. Vedd fel a kesztyűt! Májusig mindenképp tisztáznod kell magadban az érzéseidet. Erre van pár heted, jó lenne, ha a prioritásaidat is sorra vennéd. Amikor a Jupiter május végén az Ikrek jegyébe költözik, teljesen készen kell állnod arra, hogy nyíltan és őszintén kifejezd ezeket az érzéseidet bárkivel, akinek hallania kell őket. Ekkor ugyanis komolyra fordulnak a dolgok, és itt az ideje szintet lépni: összeköltözés, eljegyzés, esküvő szóba kerülhet.

Szerencsenapok: április 2., 6., 17., május 3., 26.

Bak tavaszi horoszkóp

Erősséged, hogy fegyelmezett vagy, ez tesz téged sikeressé. Ugyanakkor az éremnek mindig két oldala van, és a túlzott kontrollvágy hátráltathat is bizonyos törekvéseidben. Szereted mindig kézben tartani az irányítást, de a tavaszi folyamatok azért jönnek, hogy kizökkentsenek ebből a késztetésből. Ha befogadod a káoszt – amennyire csak tudod –, teret adsz egy teljesebb életnek, amely mentes a korlátoktól, amiket eddig magad elé állítottál. Aztán, amikor a Jupiter május végén egy teljes évre belép az Ikrek jegyébe, az lesz a legnagyobb tanulság, hogy megvan a hatalmad olyan életet teremteni, amilyet csak szeretnél – kapcsolataidban és anyagiakban is. A párkapcsolatban is a tisztázás ideje jön el. Meg tudod fogalmazni, hogy kivel, mivel vagy elégedetlen? A pároddal? Önmagaddal? Az őszinteség most elengedhetetlen, és a közös boldogságotokat szolgálja.

Szerencsenapok: április 10., 14., 19., május 26.

Vízöntő tavaszi horoszkóp

Ne lepődj meg, ha komoly változások jönnek április végén. A Jupiter arra kér, hogy terjeszkedj és növekedj, míg az Uránusz azt akarja, hogy légy szabad, és próbálj ki új dolgokat. Most „kinövöd” az idejétmúlt dolgokat, és ez teljesen rendben van! A magánéletben a család és az otthonteremtés a hangsúlyos. Ha szingli vagy, akkor pedig egész május végéig nem jön olyan személy, aki igazán megdobogtatná a szíved. Na de akkor viszont kárpótol az élet! Jön valaki, aki cseppet sem sablonos. Vele érdemes beszélgetni…

Szerencsenapok: április 10., 19., 21., május 26.

Halak tavaszi horoszkóp

A horoszkóp szerint érzékeny lelkedet eléggé megviselik a munka és karrier területén zajló folyamatok… Valószínűleg teljesen igazad van, de ha most nem tudsz mit tenni ellene, akkor legjobb, ha picit kiszakadsz a problémákból. Erre kínál jó lehetőséget az április 8 körüli időszak… Utána már könnyebben meglátod a fényt az alagút végén. A retrográd Merkúr szakasza egy érlelődési időszak, amikor kikristályosodnak a terveid, lehetőségeid. Sikerül elengedni a stressz jó részét, amivel végre utat adhatsz a teremtő energiáknak. Amikor május 25-én a Jupiter az Ikrek jegyébe lép át, egy sor olyan változást hoz, amik boldoggá és elégedetté tesznek. Nagyon népszerű leszel az ellenkező nemnél. Ez okozhat gondokat – na nem neked, hanem a párodnak! Hogy ne legyen féltékeny, sokkal figyelmesebbnek és kedvesebbnek kell lenned a szokásosnál is.

Szerencsenapok: április 3, 10, 29, május 8., 13.

ASTORNET